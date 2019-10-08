Курский губернатор Роман Старовойт на совете по улучшению инвестиционного климата заявил: "Я знаю три компании, которые, оставив производство в нашем регионе, перерегистрировались в других областях". Эта информация заставила областных чиновников отложить в сторону бравые отчеты с позитивными цифрами. На вопрос: "Почему так складывается ситуация в регионе, где еще в начале года говорили о росте инвестиций?" - конкретного ответа нет. Ясно только одно - условия для бизнеса здесь далеки от комфортных.

Еще в начале года на инвестиционном форуме Роман Старовойт заключил 12 соглашений на 110 миллиардов рублей. И дальнейший прогноз был очень оптимистичный. Фото: WWW.ADM.RKURSK.RU

Желаемое за действительное

В минувшем декабре курские власти объявили о переменах во взаимоотношении с инвесторами - как потенциальными, так и теми, кто уже давно и плодотворно работает на территории региона. Представители бизнес-сообщества были приглашены к диалогу, где многие наконец высказались. Тогда на большом собрании чиновников и предпринимателей со стороны последних прозвучало все: и претензии к ухабистым дорогам, по которым стыдно возить партнеров по бизнесу из корпораций с мировым именем, и о захламленном центре Курска, который давно нуждается пусть не в реконструкции, но хотя бы в элементарном благоустройстве.

Тогда же местные власти уверенно заявили: будем сотрудничать.

Реконструкция улично-дорожной сети предстояла такая, какой Курская земля десятилетиями не видела. А проекты благоустройства, за которые уже не стыдно, стартовали в разных городах, когда еще снег не успел сойти. Центр Курска все же решили реконструировать - и не без участия того самого бизнеса, которому хочется видеть свой город красивым и ухоженным.

Примечательно, что особых условий для себя - будь то налоговые льготы или иные преференции - предприниматели и не просили. А власти, сначала заявившие о возможном создании особой экономической зоны в регионе, в скором времени отказались от этой идеи. Объяснили тем, что потенциальные инвесторы в ОЭЗ, в общем-то, и не нуждаются.

Этот тезис подкрепили эксперты - победители конкурса "Лидеры России", отметив: не надо огораживать "особую зону" - пусть вся область станет для новых компаний как ОЭЗ.

Особых условий для себя - будь то налоговые льготы или иные преференции - предприниматели не просили

Так или иначе, время шло, и вот на минувшем заседании чиновники профильного комитета озвучили различные данные: о подключении предприятий к инженерным сетям, об активности предпринимателей на портале, который создавался им в помощь, о том, как законодательно стараются ввести преференции для инвесторов. Цифры эти вызвали споры: представители бизнес-сообщества заявили, что у них другие данные, и они не так оптимистичны. Впрочем, даже показатели чиновников были названы настолько далекими от идеальных, что глава региона подвел итог спору.

- Это у нас любимая забава - желаемое за действительное выдавать, - заключил он и уже в атмосфере повисшего в зале молчания рассказал о компаниях, которые из региона ушли и вернуться не обещали. - Одна из них занимается крупами, и, что примечательно, производство они оставили в нашем регионе, но перерегистрировались в Белгородской области и все отчеты теперь возят туда.

Что стало предпосылкой для такого решения, еще предстоит выяснить. Пока известно лишь то, что налоговые органы уделяли компании "настойчивое внимание". Роман Старовойт сделал вывод:

- С одной стороны, нельзя допускать, чтоб и предприниматели безобразничали, но с другой - если мы создаем невыносимые условия, то теряем налоговую базу. И это не в интересах налоговой службы в том числе.

Невкусный "пряник"

В результате курские власти заявили, что будут работать над созданием комфортных условий для бизнеса в регионе.

Однако сложность состоит в том, чтобы предложить актуальную систему поддержки. И чиновники, и предприниматели признали: часть существующих преференций не работает из-за банального "человеческого фактора", а часть - сами инвесторы не признают в качестве "пряников".

Так, сайт, который создавался ради привлечения новых компаний в регион, оказался не просто бесполезным, но еще и отталкивающим. Главная страница пестрит орфографическими ошибками. По указанному номеру телефона для потенциальных инвесторов областные чиновники не смогли дозвониться. Трубку никто не взял.

- Отключите это все немедленно, - поручил губернатор представителям региональной структуры Агентства стратегических инициатив.

После, комментируя ситуацию журналистам, Старовойт признался: будь он сам потенциальным инвестором, после посещения ресурса не стал бы даже рассматривать Курскую землю в качестве места для будущего производства.

Предложенный чиновниками законопроект об инвестиционном вычете, который уже принят в 14 регионах страны, глава области тоже поставил под сомнение.

- Пока правом получить этот вычет воспользовались только две компании, в ХМАО, - уточнил губернатор. - И нам надо посмотреть: если это не работает в таких богатых регионах, будет ли работать у нас?

Создание еще одной промплощадки с коммуникациями и готовыми зданиями для потенциальных инвесторов - технопарка - тоже не признали средством для улучшения инвестклимата. Более того, и чиновники, и потенциальные инвесторы уже пришли к выводу: строительство парка с любой приставкой в названии - пром или техно - еще не гарантирует комфорта и роста налоговой базы. Даже наоборот. Ряд уже построенных в регионах промзон полупустой, и не секрет, что даже коммерческие парки изначально создавались не для единения предпринимателей, а ради получения предусмотренной господдержки и льгот. Назвать их успешными теперь сложно.

Решают все

Впрочем, даже успешные компании, которые уже реализуют на Курской земле масштабные проекты, испытывают пока непреодолимые трудности. Именно их представители обратили внимание чиновников на главный фактор успеха для любого бизнеса - кадры.

Представитель Курской атомной электростанции Андрей Ошарин, рассказывая о том, как продвигаются строительные работы на площадке станции замещения - Курской АЭС-2, подчеркнул: людей не хватает катастрофически.

Свыше 170 миллионов рублей могли бы получить местные фирмы, но они даже не участвуют в конкурсе

- Пока нам нужно восемь тысяч человек, - пояснил он. - Это не только строители, но и водители. Мы предоставляем жилье, обеспечиваем питанием, заработная плата - выше 40 тысяч, что для региона немало. Но сколько бы мы ни приглашали - люди не идут.

В результате компания ищет кадры далеко за пределами Курской области и привозит специалистов издалека. Работают даже люди из Беларуси, причем соглашаются на вакансии масштабной стройки с удовольствием. Ошарин отмечает: проблему уже изучили со всех сторон. Нельзя даже сказать о том, что специалистов отпугивает временный характер работы - стройка продлится еще 13 лет.

- В будущем работы станет больше, и нам потребуется уже 13 тысяч человек, - говорит он. - Но где мы их возьмем?

Роман Старовойт признался: такая ситуация его удивляет.

- Мне пишут - нет работы. Куряне в Москве подходят и говорят: "Я из Курска, езжу вахтовым методом сюда. А хочу дома жить и работать". А вы не можете найти кадры, - обратился он к Ошарину. - "Грибная радуга" тоже жалуется - нет сборщиков грибов, а там зарплата 30 тысяч. Да чтоб я так грибы собирал!Чиновники предложили бизнесу проводить ярмарки вакансий. Предприниматели согласились: возможно, между ними и потенциальными сотрудниками нет качественной площадки для коммуникации, в результате страдают одни и другие.

Второй барьер, о котором рассказали представители АЭС, - нет связей между малым, средним и крупным бизнесом. Мелкие фирмы не спешат сотрудничать с промышленными гигантами, и в пример он снова привел ситуацию на строящейся атомной станции. Когда необходимо провести те или иные работы, компания объявляет конкурс. Отзываются предприниматели из других областей, выигрывают, а курские - остаются в стороне.

Андрей Ошарин отмечает, что свыше 170 миллионов рублей могли бы получить местные фирмы, но они даже не заявили о таком желании. И в этом тоже сложность для инвесторов: ведь работать проще с теми, кто базируется рядом и заинтересован в высоком качестве результата работ. Пока же деньги атомщиков уходят из региона, хотя могли бы остаться здесь в качестве прибыли для более мелкого бизнеса, зарплаты и, соответственно, налоговых платежей.

Чиновники заявили, что именно на это будет направлена дальнейшая работа с инвесторами.

А как у соседей

В Липецкой области утвердили новые преференции для инвесторов, которые уже работают в регионе. Теперь получатели льгот по налогу на имущество смогут повторно обратиться за этой же мерой поддержки, начав реализацию нового инвестпроекта. Поправки в региональный закон "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" поддержал депутатский корпус облсовета на прошедшей сессии.

Ранее компании не могли обращаться за этой преференцией до тех пор, пока не закончили реализацию первых проектов. Таким образом, параллельное инвестирование шло не без сложностей. Помимо этого, депутаты утвердили норму, согласно которой компании смогут получить в аренду государственную или муниципальную землю без торгов.

При этом для желающих получить господдержку ввели ограничения: те фирмы, которые имеют просроченную задолженность в областной бюджет, к примеру по возврату субсидий и бюджетных инвестиций, будут названы недобросовестными, а значит, не смогут претендовать на преференции.