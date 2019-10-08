Под Белгородом задержан водитель, сбивший мать с двумя детьми

В поселке Ровеньки Белгородской области задержан водитель, подозреваемый в смертельном ДТП на трассе "Россошь - Старобельск - Лозная". Напомним, что вблизи хутора Клиновый накануне погибли мать с двумя детьми. Женщина ехала на велосипеде и везла 10-летнюю девочку, рядом с ней ехал 12-летний сын. Отечественная машина сбила всех троих и скрылась.

Как сообщили в региональном УМВД, розыск водителя авто начался тут же.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам на одной из улиц поселка Ровеньки. Им оказался местный житель, не имевший водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Автомобиль, на котором, предположительно, и было совершено смертельное ДТП, полицейские уже нашли и обнаружили на нем характерные повреждения.