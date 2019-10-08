Посещение туалетов на вокзалах станет бесплатным

Посещение туалетов на вокзалах сделают бесплатным. Изменения вступят в силу 1 января будущего года и будут распространяться на все вокзалы страны, где курсируют поезда дальнего следования. Об этом "РГ" рассказали в дирекции железнодорожных вокзалов.

Отметим, что в столице восемь железнодорожных вокзалов, из них один - Савеловский - обслуживает только пригородное сообщение.

Как пояснили в дирекции, сейчас бесплатно посетить туалет на вокзале разрешается пассажирам поездов, у которых есть билет на уходящий или прибывший не более часа назад поезд. Также без билета пускают инвалидов и участников войны, ветеранов боевых действий и блокадников, детей младше пяти лет, работников РЖД и другие категории граждан.