Новости

МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
Ярославцев возмутила земляная горка для детей 19:01
Истребитель F-16 ВВС США разбился на западе Германии 18:54
Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков 18:44
В Tesla появятся рингтоны для сигнала 18:44
Французские ученые изучат новгородские иконы и берестяные грамоты 18:31
В ДНР показали снаряды НАТО с места обстрелов 18:24
В России выросла добыча тихоокеанских лососей 18:13
GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
Два метеорных дождя увидят москвичи в октябре 17:45
Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун 17:43
На Урале полицейских амнистировали за аферу с крупной партией алкоголя 17:30
На острове Хонсю найден крупнейший дом VIII века 17:28
В Ленинградской области в аварии погибли три человека 17:25
Футболист Павел Мамаев рассказал об обустройстве в Ростове 17:22
Аксенов увидел пользу в словах спецпредставителя ОБСЕ о Крыме 17:08
"Яндекс" увеличит парк беспилотников до 100 единиц в 2019 году 17:07
Кто заплатит за ремонт автомобиля из-за плохой дороги 17:00
На руководство колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, завели дело 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Костромской области прокуратура начала проверку после скандала с подзахоронением отрезанных человеческих рук и ног в гробах одиноких стариков.

В Удмуртии подростки повредили десяток надгробий
В Саратовской области полицейские арестованы за убийство на кладбище

Как сообщила "РГ" начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области Юлия Калистова, поводом для назначения прокурорской проверки стали сообщения в СМИ.

В эфире Первого канала появилась видеозапись, как в Костроме при захоронении тел одиноких стариков, скончавшихся в одном из домов-интернатов, сотрудники похоронной конторы тайно подкладывали в гробы биологические отходы.

Для захоронения невостребованных родственниками тел усопших на кладбище на улице Магистральной выделили отдельный участок.

- По сообщениям СМИ по данному факту прокуратурой организована проверка. Ее результаты будут доведены до общественности, - сообщила Юлия Калистова.

По закону, ампутированные во время операций человеческие органы должны захораниваться отдельно, по особым правилам.

Несколько лет назад Кострома уже оказывалась в эпицентре аналогичных "похоронных скандалов". В 2012 и 2014 годах посетители муниципальных кладбищ обнаружили на погостах незасыпанные землей траншеи, в которых находились ампутированные человеческие органы.

В 2016 году властям пришлось временно закрыть для посещений кладбище на улице Костромской. Поводом стало нашествие диких медведей. Животные забрели на погост, привлеченные запахом биологических отходов, свалку которых неизвестные устроили прямо на людском кладбище.

По факту незаконного складирования послеоперационных отходов Следственный комитет проводил проверку, однако виновных в нарушении санитарных норм найти не удалось.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями