Прокуратура в Костроме проверит захоронение отходов в гробах стариков

В Костромской области прокуратура начала проверку после скандала с подзахоронением отрезанных человеческих рук и ног в гробах одиноких стариков.

Как сообщила "РГ" начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области Юлия Калистова, поводом для назначения прокурорской проверки стали сообщения в СМИ.

В эфире Первого канала появилась видеозапись, как в Костроме при захоронении тел одиноких стариков, скончавшихся в одном из домов-интернатов, сотрудники похоронной конторы тайно подкладывали в гробы биологические отходы.

Для захоронения невостребованных родственниками тел усопших на кладбище на улице Магистральной выделили отдельный участок.

- По сообщениям СМИ по данному факту прокуратурой организована проверка. Ее результаты будут доведены до общественности, - сообщила Юлия Калистова.

По закону, ампутированные во время операций человеческие органы должны захораниваться отдельно, по особым правилам.

Несколько лет назад Кострома уже оказывалась в эпицентре аналогичных "похоронных скандалов". В 2012 и 2014 годах посетители муниципальных кладбищ обнаружили на погостах незасыпанные землей траншеи, в которых находились ампутированные человеческие органы.

В 2016 году властям пришлось временно закрыть для посещений кладбище на улице Костромской. Поводом стало нашествие диких медведей. Животные забрели на погост, привлеченные запахом биологических отходов, свалку которых неизвестные устроили прямо на людском кладбище.

По факту незаконного складирования послеоперационных отходов Следственный комитет проводил проверку, однако виновных в нарушении санитарных норм найти не удалось.