Собянин осмотрел новый стационар детского хосписа "Дом с маяком"

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил развитие системы паллиативной помощи в столице. Об этом он рассказал в ходе посещения стационара детского хосписа "Дом с маяком" на Долгоруковской, 30, под который правительство столицы выделило здание с правом безвозмездного пользования.

Новенькое четырехэтажное здание абсолютно ничем не напоминает больницу. Снаружи цветные окна, а внутри - настоящий корабль с каютами, палубами, на каждом этаже гальюн, камбуз, повсюду пейзажи моря... Теплая, уютная атмосфера, как дома - и для детей, и для их родителей. В этом доме подопечных хосписа не лечат, а оказывают паллиативную помощь - снимают симптомы и создают условия, чтобы дети и ребята до 25 лет и их близкие могли жить, насколько возможно, нормальной жизнью. Неизлечимо больные ребята получают тут не только медицинский уход, для них организовывают праздники и игры, загородные лагеря, заботятся об их братьях и сестрах, мамах и папах, бабушках и дедушках. Можно сказать, что "Дом с маяком" исполняет мечты детей, дает передышку родителям и поддерживает семью и после утраты ребенка.

Но чтобы этот дом появился, была проделана огромная работа. В первую очередь, детский хоспис "Дом с маяком" оказывает помощь на дому. Выездная служба за год обслуживает около 1 тысяч семей. Врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы делают около 27 тысяч визитов на дом к неизлечимо больным детям. Все семьи получают помощь абсолютно бесплатно. Тем не менее, бывают ситуации, когда детям с родителями необходимо лечь в больницу. Для таких случаев еще в 2013 году было принято решение о создании в "Доме с маяком" стационарного отделения. В результате, мэр города распорядился выделить в безвозмездное пользование на 49 лет здание недействующей школы площадью свыше 3 тысяч "квадратов" на Долгоруковской. Здание реконструировали, отремонтировали и теперь в нем поселяются первые пациенты. На первых этажах обустроено 15 одноместных палат, где с ребенком или подростком могут быть его родные, домашние животные и любимые игрушки.

"Это большой проект, который реализовывался несколько лет и город помогал ему, чем мог - зданием, благоустройством, грантами. Был период времени, когда я уже не очень верил, что он состоится, но счастье произошло", - признался Сергея Собянин.

Он отметил, что в Москве создана масштабная система паллиативной помощи, которая обеспечивает помощь десяткам тысяч нуждающихся в ней москвичей. "Без души, без призвания заниматься паллиативной помощью очень сложно. Замечательно, что все больше людей вовлекаются в эту деятельность", - добавил Собянин.

Актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте, которая является сопредседателем попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", отметила, что хоспис является результатом удачного сотрудничества фонда, города и бизнеса. "Нам важно, чтобы никогда ни в одном доме не звучало: "Уберите этих онкобольных детей, они заразны". Здесь в хосписах живут не пациенты, а дети. Мы возвращаем им детство. У нас маяк - это символ, который среди бури может принести какой-то покой", - отметила учредитель фонда Анна Федермессер.

Справка "РГ"

Ежегодно в Москве в паллиативной медицинской помощи нуждаются 50-80 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. детей. В стационарных условиях паллиативная медицинская помощь в Москве организована на базе 14 учреждений. За I полугодие 2019 г. такую помощь в стационарах получили 6 тыс. 566 взрослых пациентов и 250 детей. Для оказания паллиативной помощи на дому организована работа 12 выездных патронажных служб. В ближайшее время число выездных патронажных служб будет увеличено. С начала 2019 г. паллиативную помощь на дому получили более 27 тыс. пациентов.