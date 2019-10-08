В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине

Дни Москвы в Аргентине могут пройти в следующем году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черёмин после встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио. Он рассказал, что в ходе переговоров стороны отметили важность партнерских связей Москвы с городами Латинской Америки и выразили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в сфере городского управления, безопасности, здравоохранения, транспорта, образования и культуры.

"Правительство Москвы открыто к развитию сотрудничества с Буэнос-Айресом и готово расширять рамки этого продуктивного взаимодействия, особенно в свете активно развивающихся в последние годы российско-аргентинских отношений. В 1 квартале 2020 года у нас запланирован визит в столицу Аргентины, и мы планируем подписать протокол о намерениях между Правительством Москвы и Буэнос-Айресом", - отметил Сергей Черёмин. Он добавил, что во время встречи будет обсуждаться и вопрос проведения Дней Москвы в аргентинской столице, в ходе которых пройдут как культурные мероприятия, так и деловые презентации Москвы.

Господин Лагорио сказал, что аргентинские власти заинтересованы в изучении опыта Москвы в сфере безопасности, транспорта и окружающей среды. "В последние годы Москва сделала очень многое в этих отраслях городского хозяйства, применяя самые новейшие технологии, мы видим прекрасные результаты и хотели бы применить их у себя", - подчеркнул посол.

Буэнос-Айрес - современный город, который делает ставку на развитие технологий и инноваций, и Москва может быть ему в этом также полезна.