В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина

Радиационный фон поезда, прибывшего вечером 8 октября в Москву из Берлина, соответствует норме, сообщили в МЧС.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о якобы повышенном фоне в одном из вагонов состава. После этого пассажиры были эвакуированы, а состав отцеплен и подвергнут тщательной проверке.

"Лаборатории МЧС Москвы и "Радона" провели замеры в вагоне поезда Берлин-Москва, прибывшего на Белорусский вокзал​​​, - передает РИА Новости заявление пресс-службы МЧС РФ. - По результатам замеров угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было".