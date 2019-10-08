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08.10.2019 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина

Радиационный фон поезда, прибывшего вечером 8 октября в Москву из Берлина, соответствует норме, сообщили в МЧС.

На борту самолета Сочи-Москва умер пассажир

Ранее в ряде СМИ прошла информация о якобы повышенном фоне в одном из вагонов состава. После этого пассажиры были эвакуированы, а состав отцеплен и подвергнут тщательной проверке.

"Лаборатории МЧС Москвы и "Радона" провели замеры в вагоне поезда Берлин-Москва, прибывшего на Белорусский вокзал​​​, - передает РИА Новости заявление пресс-службы МЧС РФ. - По результатам замеров угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было".

Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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