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08.10.2019 16:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В МГУ открыли памятные доски с именами святых

Текст: Мария Городова
Фото: st-tatiana.ru

На фасаде храма святой мученицы Татианы, что при Московском университете, теперь можно увидеть имена святых, причастных к старейшему высшему учебному заведению. На трех мраморных досках запечатлено двадцать одно имя. Это и выпускники Московского университета, и преподаватели, и студенты, в разное время обучавшиеся здесь, но, главное, все они были причислены Русской Православной Церковью к лику святых.
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Двадцать человек, так или иначе связанных с Московским университетом, прославлены как новомученики и исповедники, то есть как пострадавшие в гонения конца 1920-х - начало 1930-х годов, в период "Большого террора" 1937-1938 годов и в начале 1940-х годов. Двадцать первое имя - это знаменитый русский святой, святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский, избранный почетным членом Московского университета еще в 1828 году.

Кстати, именно он, святитель Филарет (Дроздов) и освящал университетскую церковь великомученицы Татианы в 1837 году. Ему же и посвящен тут нижний храм.

Святитель Филарет - не единственный архиерей в списке святых Московского университета. На мраморной доске значится архиепископ Вассиан (Пятницкий), выпускник юридического факультета Императорского Московского университета, в 62 года скончавшийся от дистрофии в Ухтинско-Печорском исправительно-трудовом лагере (1941 год). И архиепископ Петр (Зверев), выпускник историко-филологического факультета, соловецкий узник, на 51-м году жизни скончавшийся от тифа в на Соловках - 1929 год.

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Из черного духовенства, то есть из монашества, еще четверо святых Московского университета: преподобномученики Владимир (Пищулин), Серафим (Тьевар), Феодор (Богоявленский), преподобноисповедник Никон (Беляев) Оптинский. Десять университетский святых из священников, то есть из белого духовенства: священномученики Илия Громогласов, Вячеслав Занков, Сергий Мечев, Борис Назаров, Александр Орлов, Владимир Алексеевич Смирнов, Владимир Константинович Смирнов, Илия Четверухин, Владимир Амбарцумов, Петр Петриков. Есть в этом списке и миряне, их четверо: мученики Михаил Новоселов, Иоанн Попов, Леонид Сальков и Димитрий Спиридонов.

Удивительно, но ни один из факультетов Московского университета, существовавших в начале XX века, не остался без своего святого. Юридический, историко-филологический, физико-математический (в том числе естественное отделение), медицинский факультеты, каждый из них "подготовил", дал нам своих святых. Исследования жизни и подвига этих людей продолжаются.

Общество Религия Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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