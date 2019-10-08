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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Все то, что блестит

В Москве открылась уникальная выставка ювелирного искусства
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Редкая ювелирная выставка, на которой представлены работы как мастеров XVIII-XIX веков, так и современных, открылась в Москве в Новом Манеже.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экспозиция, разместившаяся в трех залах, рассказывает о развитии отечественного ювелирного дела на протяжении трех столетий. Всего на ней представлено более 220 уникальных изделий из собрания Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России, самой известной частью которого является выставка "Алмазный фонд" в Московском Кремле.

Посетители экспозиции смогут увидеть шедевры ювелирного искусства, которые экспонируются впервые

Посетители экспозиции смогут увидеть шедевры ювелирного искусства, которые экспонируются впервые, - изделия фирм Фаберже, Овчинникова, Хлебникова. К концу XIX века Россия занимала ведущее положение в ювелирном деле, авторы создавали оригинальные, высокохудожественные изделия.

В разделе современного ювелирного искусства представлены работы лучших мастеров - свыше 200 изделий. Большая часть - работы победителей конкурса ювелирного конкурса "Россия. XXI век" Гохрана России.

Фото: ERR
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Рядом с авторскими ювелирными украшениями экспонируются работы российских мастеров оружейного дела из дамасской стали, булата и титана, изделия авторов, работающих с камнем и костью, шедевры высокого часового искусства. Основатель российской часовой мануфактуры Константин Чайкин представил часовые механизмы высокой сложности, в которых многоступенчатые механизмы сочетаются с художественными образами. Уникальным разделом является коллекция полноцветных ультрареалистичных голограмм ценностей Алмазного фонда, которые не могут покидать территорию Московского Кремля. Голограммы были созданы при помощи новых оптико-световых технологий с использованием R-G-B лазеров Гохраном России совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики.

"Я не вижу причин, по которым бы российские ювелиры не могли бы на равных конкурировать в мире. У вас есть все, что нужно, - опыт, знания, талант, вдохновение. Вы можете конкурировать с самыми лучшими западными и международными образцами", - сказал президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO доктор Гаэтано Кавальери.

А руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин пообещал, что мэрия будет содействовать продвижению российских ювелиров за рубежом. В частности, в 2020 году планируется за счет бюджета города вывезти их работы на выставку в Гонконг.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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