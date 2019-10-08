В Москве стартовало посвященное программе "Мой район" голосование

Московичи могут принять участие в голосовании за варианты благоустройства по программе "Мой район". Отдать голос можно на онлайн-площадке "Активный гражданин", сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Сначала жителям столицы предложат ответить на три вопроса, выбрав наиболее приоритетные для районов проекты. Например, благоустройство парков, скверов, площадей, набережных, транспортных узлов. Кроме того, проголосовать можно и за отдельные знаковые объекты, создающие районную идентичность.

Далее голосование станет более предметным, и респондентам предложат оценить, надо ли приводить в порядок, например, территории у поликлиник или центров соцобслуживания. Само собой, гражданам необходимо будет указать район своего проживания.

Программа "Мой район", направленная на улучшение качества городской среды во всех районах столицы, была запущена в 2019 году. Для каждого из районов создается собственный мастер-план с учетом пожеланий местных жителей.