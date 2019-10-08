В новой Москве построят кинодеревню

Сейчас идет подбор участка для будущих натуральных съемок. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Это будут стационарные декорации, которые после завершения съемок не нужно сносить, а новые декорации можно возводить на соседней площадке. По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в будущем году власти определятся с подходящим местом, и можно будет начать строительство. Со временем, по словам Жидкина, эта территория превратиться в достопримечательность, куда люди смогут приезжать смотреть на парк декораций из фильмов.

Напомним, что в нынешнем году уже открыли один из крупнейших в Европе съемочных павильонов на территории "Мосфильма". По словам специалистов, такого масштабного строительства на киностудии не было с середины прошлого века.

Отметим, что в России есть уже есть кинодеревня - она расположена в Псковской области, около города Новоржев.