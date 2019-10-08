В павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования 430 тыс. москвичей

За время работы павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках обследования там прошли 430 тысяч горожан.

В общей сложности у павильонов было 124 рабочих дня. В них с 8 до 22.00 вели прием 190 опытных врачей. Они проводили обследования с помощью УЗИ-аппаратов, электрокардиографов и другой современной техники.

"У нас не было сомнений, что москвичам понравится такой формат, - отметил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. - Но результаты все равно превзошли наши ожидания". Более 60 процентов посетителей прошли полную диспансеризацию. А из общего числа пациентов оказалось 15 процентов тех, кто до этого вообще никогда не ходил в поликлиники и не интересовался своим здоровьем.

У 12 процентов пациентов выявлены отклонения, они были направлены на углубленное обследование. К тому же 627 раз в павильоны приезжала скорая помощь, и 286 человек были сразу направлены на госпитализацию.