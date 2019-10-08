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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Цены в разы ниже

В Тамбове открылся пункт проката для инвалидов
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 226(7984)
Первый государственный пункт проката необходимых инвалидам аксессуаров открылся в Тамбове. Трости, ходунки, кресла на колесах, ортопедические матрацы, биотуалеты, тонометры и другие полезные устройства здесь выдают за символическую плату, а то и вовсе бесплатно.

- Пункт проката технических средств реабилитации открылся в рамках регионального проекта "Старшее поколение" - части нацпроекта "Демография". Он оснащен за счет средств регионального бюджета и двух благотворительных фондов, - рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Анна Орехова.

Пермские супермаркеты начали принимать на работу инвалидов

Стоимость проката составляет от 6 до 25 рублей в сутки в зависимости от сложности изделия. С участников Великой Отечественной войны и детей-инвалидов денег и вовсе не возьмут. Также бесплатно обойдется прокат второго приспособления для семей, где двое или больше маломобильных людей. Ранее в Тамбове работал коммерческий прокат необходимых инвалидам устройств, но цены там были намного выше.

- Если покупать коляску, то придется заплатить порядка восьми тысяч, а здесь всего 700 рублей в месяц, - рассказала одна из первых клиенток пункта проката, социальный работник Вера Алексеева, пришедшая за креслом на колесах для своей подопечной старушки, сломавшей ногу.

В 2020 году аналогичный пункт заработает во втором по величине городе региона - Мичуринске.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов Господдержка инвалидов
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