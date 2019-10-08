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08.10.2019 15:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владимирской области ввели льготы для "детей войны"

Текст: Анна Скудаева
"Дети войны" во Владимирской области получили право на бесплатные услуги, компенсации и льготы благодаря новому социальному закону.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает администрация региона, губернатор Владимир Сипягин подписал региональный закон "О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ("Дети войны")".

Тверские "дети войны" получат дополнительные льготы

- Согласно новому закону, граждане из этой категории имеют право на получение бесплатной юридической помощи, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25 процентов (распространяется на тех граждан, которые не имеют других льгот), а также право посещать социальные, медицинские и культурные учреждения вне очереди, - говорится в сообщении.

В 2020 году "дети войны" получат дополнительную единовременную денежную выплату в размере 1000 рублей, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первые льготы "детям войны" во Владимирской области появились в прошлом году. С октября 2018 года они получили право на льготный проезд на городских и пригородных маршрутах при перевозках автотранспортом общего пользования, кроме такси.

В последние годы подобные законы начали появляться во многих регионах России. Цель большинства документов - поддержать представителей старшего поколения, которые по разным причинам не имеют льгот.

Более 10 000 ульяновцев получат статус "дети войны" с 2020 года

По данным властей, сейчас на территории Владимирской области живут около 100 тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года. Из них около 91 тысячи человек уже получают меры социальной поддержки.

Среди владимирских "детей войны" есть участники Великой Отечественной войны, которые участвовали в деятельности партизанских отрядов, будучи детьми. Есть ветераны труда и воинской службы, ветераны боевых действий, труженики тыла, малолетние узники концлагерей, реабилитированные жертвы политических репрессий, жители блокадного Ленинграда, жертвы радиационных катастроф и другие.

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