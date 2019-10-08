Экс-глава рудника "Мир" найден мертвым в якутском СИЗО

Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.

Напомним, накануне Бурксера и бывшего и.о. главного инженера предприятия Александра Манна арестовали. Им предъявили обвинение по делу о гибели горняков в августе 2017 года (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

В июле того года в рудник из-за ухудшения горно-геологической ситуации начала прорываться вода. Зная это, начальник и исполняющий обязанности главного инженера предприятия, не остановили работу и не вывели людей из опасной зоны. Из-за этого 4 августа произошла авария. Спасти удалось 143 горняков, еще восемь погибли. Из-за риска обрушения стен карьера их тела так и не достали из шахты.