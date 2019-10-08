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08.10.2019 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Земский миллион

Как можно устроить жизнь на "подъемные" от государства
Текст: Антон Валагин
Российская газета - Неделя № 227(7985)
Год назад отоларинголог Юлия Вырупаева переехала с семьей из Амурской области в Тамбовскую. Новая жизнь оказалась сказочной во всех смыслах: мягкий климат, удобное и недорогое жилье, вкусная еда и интересная работа. А государство подарило новоселам миллион рублей - грант по программе "Земский доктор".
Теперь Юлия Вырупаева одна из ведущих сотрудников Уваровской ЦРБ. Фото: Александра Колесникова Теперь Юлия Вырупаева одна из ведущих сотрудников Уваровской ЦРБ. Фото: Александра Колесникова
Теперь Юлия Вырупаева одна из ведущих сотрудников Уваровской ЦРБ. Фото: Александра Колесникова

- На эти деньги мы приобрели квартиру, обстановку, необходимую технику - в общей сложности тысяч на 900. Здесь все гораздо дешевле оказалось, - улыбается врач, ее 37-тысячной зарплаты и остатка правительственных денег гранта хватает на нужды семьи с двумя детьми и погашение взятого на переезд кредита.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
С 2020 года участниками программы "Земский доктор" станут врачи всех возрастов

До Тамбова Вырупаевы добрались 29 октября. Главврач Уваровской ЦРБ прислал на вокзал карету "скорой помощи", та привезла переселенцев в райцентр. По дороге они ахали, глядя в окна - в Забайкалье уже снег лежит, а здесь золотая осень и люди в легких куртках. На следующий день явился представитель районной администрации, усадил в машину и повез смотреть служебное жилье. Понравилась первая же квартира: отремонтированная, чистая и просторная. Чиновник жестом фокусника достал ключи: "Живите".

- В тот же день выдали 50 тысяч рублей подъемных и начали оформлять документы для программы "Земский доктор". Коллеги приносили картошку и соленья. Все было так хорошо, что не верилось даже, что это наяву...

Гостеприимство уваровцев объяснялось не только природным радушием (хотя и им тоже) - ЛОР-врача в больнице давно ждали. До появления Вырупаевой прием из последних сил вела 85-летняя старушка, которую главврач чуть ли не на коленях умоляла потерпеть и не бросать больных.

Вскоре новоселам выплатили "земский" миллион, они оставили служебную квартиру и купили свою - рядом со школой, в которую пошел сын Ваня.

- Мне больше всего нравится климат: снег ложится только в декабре, а в марте уже тает, в мае вообще лето. Много грибов - я обожаю их собирать. Дети рябину никогда не видели и еще ежей - в Забайкалье их нет, а тут по улицам бегают.

Когда новоселам выплатили миллион, они оставили служебную квартиру и купили свою

По вечерам Юлия Викторовна гуляет. Говорит, не могу надышаться здешним воздухом. И цветами любуется: не ожидала, что они могут сменять друг друга от месяца к месяцу.

- Мед здесь вкусный, все хорошо пахнет. А праздники какие: вишневый фестиваль, яблочный. А еда! Я поправилась на несколько килограммов, - смущенно улыбнулась Юлия Викторовна.

Фото: Александр Корольков
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Начался прием. Пареньку с жалобой на головную боль и насморк врач выписала антибиотики и объяснила: это брызгать, это капать. Потом зашла пенсионерка с заложенным ухом.

- Я вам выписываю вот этот препарат. Он медленный, но верный, надо набраться терпения, - попросила Юлия Викторовна.

В сложных случаях Юлия Вырупаева идет в церковь - молит Бога вразумить ее и просит здоровья для своих пациентов.

- Мы такого доктора сто лет не видели, - рассказала тем временем медсестра. - Старушки к ней потянулись из окрестных деревень - верный признак, что врач правильный.

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