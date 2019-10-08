На Бурятию обрушатся холод и гололедица

О резком ухудшении погоды 8 и 9 октября предупредили специалисты Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На севере республики во вторник и на большей части территорий региона в среду ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

Кроме того, сильно снизится температура воздуха. Из-за чего местами выпадет снег, а на перевалах могут образоваться гололедица и накаты.

Специалисты ГУ МЧС Бурятии предупреждают людей о возможном возникновении ЧС в связи с непогодой и призывают быть предельно осторожными и внимательными. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте, а, в случае необходимости выезда, соблюдать скоростной режим. Родителей просят не отставлять детей без присмотра.