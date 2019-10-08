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08.10.2019 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Одного из фигурантов дела о "Холдоми" отпустили под домашний арест

Текст: Дина Непомнящая

Хабаровский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу и изменил меру пресечения для сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева с заключения под стражу на домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края/ ТАСС
Названа причина пожара в детском лагере под Хабаровском

Напомним, что мужчина оказался фигурантом уголовного дела, возбужденного после трагедии в детском палаточном лагере "Холдоми". Его обвинили в халатности при проверке учреждения.

По версии следствия, Новгородцев посещал лагерь в июле, когда там проходили плановые учения. Он видел, что городок организован с нарушениями правил пожарной безопасности, но не предпринял необходимых мер, чтобы руководство исправило недочеты.

В ночь на 23 июля в лагере случился пожар. Из 26 палаток сгорели 20. Несколько человек пострадали, четверо детей погибли. В том числе 11-летний мальчик, кинувшийся спасать других детей. Он посмертно награжден орденом Мужества.

В конце июля Эдуарда Новгородцева арестовали по ходатайству следствия. Под арест также взяли руководителя компании, которой принадлежит "Холдоми" Виталия Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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