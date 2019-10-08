Театр балета имени Якобсона впервые выступит во Владивостоке

"Шедевры русского балета" в исполнении артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона увидят жители и гости Владивостока. Гастроли на Приморской сцене Мариинского театра проходят, благодаря программе "Гастроли петербургских театров" Международной театральной олимпиады - 2019. Единственное выступление состоится 18 октября.

В программе вечера - собрание миниатюр выдающегося мастера хореографии и основоположника театра Леонида Якобсона, обновленных усилиями замечательных художников Татьяны Ногиновой (костюмы), Альоны Пикаловой и Татьяны Вьюшинской (сценография). В спектакле заняты солисты театра: Алла Бочарова, София Матюшенская, Ольга Михайлова, Анна Сергеева, Светлана Свинко, Анна Скворцова, Елена Чернова, Денис Климук, Андрей Сорокин, Андрей Гудыма, Сергей Давыдов и Сергей Крылов.

- За час до начала спектакля известный балетный критик Лейла Гучмазова расскажет зрителям о необычной судьбе хореографа, о его знаменитых "Миниатюрах" и о главной идее Якобсона: танцу подвластны любые темы - от изысканно возвышенных до самых злободневных, - отметила представитель пресс-службы Приморской сцены Мариинского театра Серафима Чооду.