У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга

У берегов Владивостока во вторник утром сел на мель контейнеровоз Сosco England, который ходит под флагом Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

По его словам, теплоход, на борту которого находился экипаж, состоящий из 26 граждан КНР, находясь на якоре, в 8-55 по местному времени сдрейфовал на песчаную отмель в районе острова Скрыплева. Через несколько часов, в 12-30, его сняли с мели с помощью портовых буксиров.

Пострадавших в результате инцидента нет, судно повреждений не получило, разлива топлива или другой угрозы для экологии, не имеется.