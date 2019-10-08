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08.10.2019 06:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

Текст: Дина Непомнящая

В Еврейской автономной области официально зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней. Все они находятся в пределах одного района - Ленинского.

- Большинство случаев заболевания зафиксировано в личных подсобных хозяйствах. Также АЧС подтверждена у двух диких кабанов, которых павшими обнаружили местные охотники, - рассказала "РГ" специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Елена Козыряцкая.

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Всего в Еврейской автономии в зоне заражения насчитывается более шести сотен свиней. Все поголовье придется уничтожить, поскольку это единственный метод борьбы с вирусом.

И даже после того, как с зараженных регионов снимут карантин, потери восполнятся не скоро. Разводить свиней заново местным жителям позволят только через год.

В Хабаровском крае заболевших животных пока не обнаружили. Специалисты считают, что распространению туда АЧС препятствует то, что регионы связывает только Амурский мост, где постоянно работает ветеринарно-полицейский пост. Зимой, когда река покроется льдом, ситуация станет опаснее. Будет сложно отследить переход по льду диких кабанов, которые могут перенести заразу к соседям. Поэтому хабаровским фермерам советуют заранее максимально сократить число животных в своих подсобных хозяйствах.

Общество Природа Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО ДФО Хабаровский край
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