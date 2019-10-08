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08.10.2019 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магаданской области во время взлета упал самолет

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Виталий Иванов/ТАСС Фото: Виталий Иванов/ТАСС
Фото: Виталий Иванов/ТАСС

С посадочной площадки "Магадан-13" около двух часов дня по местному времени произвел взлет самолет "Альбатрос". Но отправиться по назначенному маршруту воздушное судно не смогло: оно упало во время взлета.

"Рассматриваются три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности самолета", - заявила старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.

Фото: iStock
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У "Альбатроса" повреждена нижняя часть фюзеляжа. Пилот в результате авиапроисшествия не пострадал. Больше на борту самолета никого не было.

Следователи начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта". Выясняются обстоятельства инцидента.

К проверке исполнения законодательства о безопасности полетов приступила также Магаданская транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе ДВТП.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Авиакатастрофы
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