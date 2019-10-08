В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру

Памятную доску серебряному призеру чемпионатов Европы и мира по пауэрлифтингу Андрею Драчеву установили в Райчихинске на здании школы, где он учился. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

- То, что Андрей достиг спортивных высот, - это заслуга его тренера и отца, которые для него всегда были примерами. В Райчихинске он получил спортивную базу, но чтобы выйти на высший уровень, ему пришлось переехать из города, - сказал во время церемонии открытия председатель комитета Законодательного Собрания региона по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

Андрей Драчев родился в 1985 году в Хабаровском крае, но затем его семья переехала в Райчихинск. Там он начал заниматься спортом, затем вернулся в Хабаровск.

20 августа 2017 года погиб во время уличной драки. Виновного в его смерти приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Сроки также получили не вмешавшиеся в конфликт росгвардейцы и сержант полиции.