Новости

Видео: экскаваторщик спас корову из грязевого оползня 08:48
У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга 08:38
Тарасенко провел 500-й матч в НХЛ 08:36
В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру 08:36
Боец ММА скончался после турнира в Грозном 07:57
Юлия Ефимова показала своего возлюбленного 07:40
Более 70 тысяч человек получили тепловые удары в Японии 07:33
Кардиологи рассказали, как желудок предупреждает о сердечном приступе 07:23
Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов 07:00
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней 06:54
Гонконг за неделю протестов потерял 350 миллионов долларов 06:52
ЦСКА уступил "Зениту" в домашнем матче 06:00
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу 05:46
На Бурятию обрушатся холод и снег 05:44
Родители экс-премьера Италии осуждены за финансовые махинации 05:21
Строительство больницы в Комсомольске оказалось под угрозой срыва 05:13
Мадуро сохранил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией 04:58
Фигуранта дела о пожаре в лагере "Холдоми" отпустили под домашний арест 04:49
Вертолеты Ка-29 впервые нанесли ракетные удары на Камчатке 04:42
Три нефтяных месторождения захвачены в Эквадоре протестующими 04:22
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа 04:13
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву 03:37
Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом 03:13
Врач перечислил внешние признаки появления рака 03:08
В Баку загорелся крупный торговый центр 02:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
08.10.2019 08:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру

Текст: Юлия Гарднер

Памятную доску серебряному призеру чемпионатов Европы и мира по пауэрлифтингу Андрею Драчеву установили в Райчихинске на здании школы, где он учился. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Боец ММА скончался после турнира в Грозном

- То, что Андрей достиг спортивных высот, - это заслуга его тренера и отца, которые для него всегда были примерами. В Райчихинске он получил спортивную базу, но чтобы выйти на высший уровень, ему пришлось переехать из города, - сказал во время церемонии открытия председатель комитета Законодательного Собрания региона по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

Андрей Драчев родился в 1985 году в Хабаровском крае, но затем его семья переехала в Райчихинск. Там он начал заниматься спортом, затем вернулся в Хабаровск.

20 августа 2017 года погиб во время уличной драки. Виновного в его смерти приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Сроки также получили не вмешавшиеся в конфликт росгвардейцы и сержант полиции.

Общество Утраты Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу
Чучело Греты Тунберг с веревкой на шее нашли под мостом в Риме
Врач перечислил внешние признаки появления рака