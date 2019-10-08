В Приморье двух "свидетелей Иеговы" отпустили под домашний арест

Двум представителям запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", в отношении которых расследуется уголовное дело, изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Решение принял Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционные жалобы, сообщает "Интерфакс".

Двое мужчин 64 и 55 лет были задержаны и арестованы в марте этого года в рамках расследуемого уголовного дела по статье 282.2 УК РФ "Организации деятельности экстремистской организации". Подозреваемые вербовали в группу новых членов, участвовали в собраниях.

Справка "РГ"

"Свидетели Иеговы" признана экстремистской организацией Верховным судом РФ 20 апреля 2017 года по иску минюста РФ. Деятельность организации запрещена на территории России.