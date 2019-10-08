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08.10.2019 09:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье двух "свидетелей Иеговы" отпустили под домашний арест

Текст: Ольга Журман

Двум представителям запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", в отношении которых расследуется уголовное дело, изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Фото: УМВД РФ по Брянской области
Под Брянском пресекли деятельность участниц "Свидетелей Иеговы"

Решение принял Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционные жалобы, сообщает "Интерфакс".

Двое мужчин 64 и 55 лет были задержаны и арестованы в марте этого года в рамках расследуемого уголовного дела по статье 282.2 УК РФ "Организации деятельности экстремистской организации". Подозреваемые вербовали в группу новых членов, участвовали в собраниях.

Справка "РГ"

"Свидетели Иеговы" признана экстремистской организацией Верховным судом РФ 20 апреля 2017 года по иску минюста РФ. Деятельность организации запрещена на территории России.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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