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08.10.2019 04:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вертолеты Ка-29 впервые нанесли ракетные удары на Камчатке

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На Камчатке завершилось крупнейшее в этом году двустороннее тактическое учение морской пехоты Тихоокеанского флота. В нем принимали участие свыше 4000 военнослужащих Камчатки и Приморья, 500 единиц техники, 15 воздушных судов, боевые корабли и беспилотные летательные аппараты.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Во время тренировки камчатские морпехи предотвратили высадку морского десанта на тиххокеанский берег, а приморцы - десантирование из самолетов Ан-26, захват и аэродрома "неприятеля".

Во время боевой стрельбы в ход были пущены реактивные самоходные системы залпового огня "Град", танки Т-80БВ, самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Нона".

Без дела не осталась и морская авиация. Истребителей МиГ-31 отрабатали пилотирование в местах высадки десанта. По сообщению пресс-службы ВВО, впервые на  полуострове были применены транспортно-десантные вертолеты Ка-29, которые нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по целям на тиххоеанском побережье.

Действия подразделений координировались с наземных командных пунктов и корабля "Маршал Крылов".

Сейчас военнослужащие, свернув силы, возвращаются в пункты постоянного местонахождения.

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