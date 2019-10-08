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08.10.2019 13:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФИС представила программу коммерциализации региональных брендов на Volga Investment Summit

Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) представила программу выявления, охраны и лицензирования исторически сложившейся идентики, продуктов и фольклора RF.ID в рамках деловой программы международного форума Volga Investment Summit & World Halal Day, проходившего с 3 по 5 октября в Самаре. Советник Федерации интеллектуальной собственности, председатель подкомитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Швецов рассказал, как при помощи современных решений по формированию и продвижению регионального бренда защитить интересы местных производителей, способствовать их выводу на международные рынки и повысить инвестиционный потенциал региона.
Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации интеллектуальной собственности (ФИС)
Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации интеллектуальной собственности (ФИС)

Алексей Швецов подчеркнул, что историческое и культурное наследие - непреходящая ценность. Однако сегодня это наследие может работать на развитие экономики. "Элементы такого наследия могут стать как минимум способом индивидуализации вполне современных товаров и услуг, а как максимум - основой для совершенно новых продуктов. Эти же элементы могут использоваться для оформления общественных и выставочных пространств. Однако если добавленная стоимость достигается за счет использования таких элементов, для защиты инвестиций нужна их комплексная правовая охрана", - сказал он.

Фото: Пресс-службы IPChain
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Как объяснил Швецов, программа "должна постоянно наполняться новыми проектами этнокультурных исследований с обязательной правовой охраной наиболее интересных элементов. Не менее важно их лицензирование для производства и экспорта конкретных продуктов. Реализовать программу предполагается совместными усилиями местных органов власти, региональных институтов развития, федерального оператора с привлечением малого и среднего бизнеса, крупных национальных и даже международных компаний, а также различных творческих, этнических и научных объединений". При этом, отмечает Швецов, выгода от использования программы будет ощутима на всех уровнях - локальном, региональном и федеральном.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов согласился, что локальная идентика необходима для дальнейшего развития и улучшения инвестиционной привлекательности региона, так как "позволит нашим производителям выходить на крупные, в том числе международные, рынки с более выгодных позиций. Это вопрос не только культурный или имиджевый, но и экономический. Поэтому внедрение механизмов, позволяющих сохранить и коммерциализировать наше культурное наследие, станет важным шагом в формировании успешного регионального бренда".

Высоко оценила потенциал программы для продвижения и повышения конкурентоспособности региона заместитель генерального директора по развитию ОАО "Корпорация развития Самарской области" Екатерина Иртикеева: "У каждого региона есть свой особенный колорит. Это и всем известные Гжельская роспись, Сергиево-Посадская игрушка, Павлово-Посадские платки, но если посмотреть глубже - то во всех уголках нашей страны найдется множество менее знаменитых, но тоже уникальных промыслов и ремесел. Они могут быть частью национального и регионального бренда, их можно зарегистрировать и получать с них прибыль. К сожалению, пока даже коренные жители не всегда знают о своих местных особенностях. Поэтому их целенаправленное выявление и продвижение необходимо как с экономической, так и с культурной и образовательной точек зрения".

Фото: iStock
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Более того, считает Иртикеева, региональный бренд может служить своего рода "знаком доверия" для потребителей, а также улучшить его имидж за рубежом. "Многие западные зрители впервые узнали о нашем городе только благодаря Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Тогда международное признание получил самарский проект стрит-арта с изображением футболистов "Истории чемпионов". Возможно, если бы нам тогда была доступна программа вроде RF.ID, то мы бы могли зарегистрировать этот продукт в системе, зафиксировать на него права и использовать как часть самарского бренда", - заключила она.

Форум Volga Investment Summit & World Halal Day - уникальная платформа для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса, в том числе компаний, работающих в области исламских финансов. Крупный международный проект собрал на одной площадке порядка 500 участников из 20 стран мира. Организаторами саммита выступили Правительство Самарской области, Международная ассоциация исламского бизнеса и United World Halal Development.

Информационная справка

Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) была создана в 2013 году с целью координирования и организации взаимодействия обществ по коллективному управлению правами, а также формирования эффективной и прозрачной системы защиты интеллектуальных прав. Деятельность ФИС тесно связана с индустриями, в продуктах и услугах которых высока доля интеллектуальной составляющей. К ним относятся музыкальная и киноиндустрия, анимация и компьютерные игры, мода и дизайн, программное обеспечение, биотехнологии, фармацевтика, промышленное персонифицированное производство и многие другие.

Основными задачами ФИС являются содействие формированию и распространение лучших деловых практик управления интеллектуальной собственностью в различных отраслях, совершенствование законодательных механизмов, необходимых для развития цифрового рынка интеллектуальной собственности, проведение аналитических исследований, организация профессиональных и образовательных мероприятий для повышения компетенций авторов, предпринимателей и общества в целом об интеллектуальных правах и развития креативных секторов экономики.

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