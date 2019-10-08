ФНС рассказала о способах легализации "серых" доходов

Обеление экономики идет медленными темпами, заявила замруководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук на совещании в Саратове. Налоговые органы, применяя передовые технологии администрирования, могут оказать положительное влияние на эту динамику, сообщила она.

На совещании в Саратове обсуждали федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам Бондарчук, вопрос вывода доходов из "серой" зоны актуален для всех регионов России, однако на примере Приволжского федерального округа можно оценить масштаб проблемы.

С одной стороны, он является одним из ведущих в стране по уровню экономического развития: его доля в ВВП страны - 15%. Важную роль тут играет легкая и химическая промышленность, машино- и автомобилестроение, топливно-энергетический и оборонно-промышленный комплекс. При этом промышленное производство в половине регионов ПФО растет темпами, превышающими среднероссийский уровень. Например, в Башкортостане +3,4% в 2018 году и +4,4% в первом полугодии 2019 года, в Мордовии +8,7% и +3,2%, в Кировской области +4,5% и +3,5% , соответственно. В целом налоговые доходы ПФО и его регионов ежегодно демонстрируют высокую динамику поступлений, которая соответствует среднероссийскому тренду: +23% в 2018 году, +13,2% в первом полугодии 2019 года.

В то же время темпы поступления НДФЛ и страховых взносов, или "зарплатных платежей", существенно отстают от темпов поступления остальных налогов. Анализ уровня заработной платы демонстрирует, что он опускается не только ниже МРОТ - для России это 11280 рублей в месяц, но и прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов РФ (в Саратовской области - 8727 рублей в месяц). Причем такая ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тыс. человек. Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в "серой" зоне, а значит - не работает на развитие экономики регионов. "Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями - совместными усилиями переломить этот негативный тренд", - отметила Светлана Бондарчук.

Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения.

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ, напомнила Бондарчук.

Налоговые органы со своей стороны также располагают набором инструментов, которые могут повлиять на ситуацию, уточнила замруководителя ФНС. Так, риск-ориентированный подход позволяет прицельно отбирать налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий. Одним из важных критериев является выплата работникам заработной платы явно ниже, чем в среднем по отрасли экономики в субъекте РФ. Когда налоговые органы глубже анализируют деятельность таких компаний, выявляются и иные правонарушения: необоснованное применение налоговых вычетов по НДС, неправомерное включение расходов в состав затрат, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли компании.

Этот подход помогает ФНС результативнее взаимодействовать с региональными органами труда и занятости для проверки фактов выплаты заработной платы ниже МРОТ. Сведения о выявленных нарушениях трудового законодательства о минимальном размере зарплаты налоговые органы передают в инспекции по труду и занятости для проверки и привлечения недобросовестных работодателей к административной ответственности.

Интерактивные сервисы на сайте ФНС, такие как "Прозрачный бизнес", "Проверь себя и контрагента" и другие помогают бизнес-сообществу самостоятельно оценить свое положение и предотвратить нарушения. Так, в 2019 году к калькулятору по расчету налоговой нагрузки зарегистрировано 4,5 млн обращений. Он позволяет налогоплательщикам сверять свои данные по рентабельности, налоговой нагрузке и уровню заработной платы со среднеотраслевыми показателями и оценивать налоговые риски.

Еще одним инструментом является профилактическая работа налоговых органов в межведомственных комиссиях по легализации теневой заработной платы, созданных при региональных и муниципальных органах власти. В них рассматриваются материалы о работодателях, отражающих в отчетности заниженные данные о величине заработной платы работников. Приглашение на такую комиссию - сигнал, что компания попала в зону усиленного контроля налоговых и правоохранительных органов. При этом у нее есть возможность вывести деятельность и базу по НДФЛ и страховым взносам из тени добровольно. Так, за первое полугодие 2019 года налоговые органы ПФО приняли участие почти в 5 тыс. таких заседаний. На них была проанализирована деятельность более 30 тыс. работодателей с высоким налоговым риском.

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стерлюхин сообщил, что проблема оптимизации расходов на оплату труда в регионе особенно актуальна. Область занимает 13 место в ПФО и 73 в России по уровню средней зарплаты. Как результат - невысокие поступления по НДФЛ в консолидированный бюджет региона - 22,4 млрд рублей с темпом роста +3,2%. Это 10 место в ПФО.

Он также рассказал, что к 2024 году планируется повысить размер заработной платы не менее чем на 63% к уровню 2019 года, обеспечив ежегодный темп ее роста на 10%. При этом будет активно вестись работа по легализации расходов на оплату труда. Так, основными направлениями деятельности четырех коллегиальных органов Саратовской области и муниципальных межведомственных комиссий станет работа с недобросовестными предпринимателями, ведущими агрессивную налоговую политику; работа по конкретным видам деятельности, где наиболее широк объем теневой занятости; проведение совместных контрольных мероприятий с органами правопорядка. При этом будет продолжаться и индивидуальная работа с предприятиями, которая включает в себя взаимодействие по разрешению проблемных вопросов, начиная с расширения рынков сбыта и заканчивая дебиторской задолженностью. На сегодня это более 200 крупных организаций, которые обеспечивают 40% поступлений в консолидированный бюджет области