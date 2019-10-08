Губернаторы расскажут, как улучшат доступность бесплатной медицины

В конце октября состоится заседание Госсовета, главной темой которого станет модернизация первичного уровня медицины - это одна из ключевых программ нацпроекта "Здравоохранение". На прошлой неделе министр здравоохранения Вероника Скворцова представила Владимиру Путину предложения министерства, которые предстоит обсудить с губернаторами: в регионах должны ясно представлять, что предстоит сделать в ближайшие годы.

Участковый терапевт и педиатр должны принять пациента в день обращения, в крайнем случае - на следующий (норматив - в течение не более 24 часов), визита к специалисту, по регламенту, можно ждать не более 14 дней. Плановая госпитализация проводится в 30-дневный срок, но если больному нужна неотложная помощь, он должен получить ее немедленно. На деле эти нормативы соблюдаются не всегда, да и качество помощи вызывает нарекания.

Более того, в результате проводившейся в недавнем прошлом "оптимизации", когда в регионах активно сокращали больничные койки, закрывали "лишние" и "нерентабельные" ФАПы, поликлиники и роддома, ситуация с доступностью медицины ухудшилась, а жители 500 удаленных деревень оказались вообще отрезанными от врачебной помощи.

В августе Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Цель поставлена простая по формулировке и трудная по выполнению: на всей огромной территории страны, во всех регионах первичная медико-санитарная помощь должна стать доступной "с максимальным приближением ее к месту жительства или месту работы". Что предлагают сделать для этого в Минздраве?

Во-первых, привести медицинскую инфраструктуру в соответствие с потребностями. До конца года регионы должны проанализировать: где у них "густо" и где "пусто". Там, где сейчас на карте белое пятно, будут строить новые ФАПы, амбулатории и поликлиники (и процесс этот уже идет). Одновременно обновят и оснастят уже имеющиеся медучреждения.

Скворцова отметила, что за два года будут разработаны типовые проекты строительства районных больниц - это даст возможность строить быстрее и дешевле.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ИРИНА НЕВИННАЯ

Второй момент: транспортная доступность. Понятно, что в каждой деревне даже маленькую амбулаторию не откроешь. Поэтому регионам вместе с Минтрансом предстоит до конца года провести анализ: что с дорогами, как увязаны маршруты общественного транспорта, где чего не хватает - люди должны спокойно добираться до врачей. Для удаленных мест продолжат развивать мобильные бригады - такой проект есть у МПС (так называемые "поезда здоровья"), а также "поликлиники на колесах" - когда медкабинет и лабораторию размещают на базе автомобиля.

Третий главный принцип модернизации: справиться с нехваткой врачей (см. рис.) и улучшить их подготовку. До конца года регионы должны разобраться, что у них творится с кадрами: хватает ли врачей и среднего персонала. С дефицитом намечено справиться в течение двух лет. "Предусмотрено поэтапное приведение штатных расписаний региональных медорганизаций в соответствие с общими требованиями до конца 2021 года", - сообщила министр.

Чтобы привлечь медиков в сельскую местность, нужно предложить им две вещи: достойные зарплаты и жилье. Минздрав предложил регионам строить для врачей служебное жилье. Расширятся программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", предусматривающие выплату 1 млн (500 тыс.) рублей специалистам, приехавшим работать на село, - со следующего года уже не будет возрастных ограничений для участников.

Четвертый крупный блок: зарплата. Минздрав вместе с Минтрудом планирует изменить отраслевую систему оплаты труда медиков. Изменения внесут в Трудовой кодекс - уровень федерального законодательства обязателен для выполнения во всех территориях. Сейчас рекомендации Минздрава остаются по большому счету только пожеланиями: регионы "рулят" самостоятельно. Не случайно Вероника Скворцова добивается усиления "вертикали" в государственной медицине. Руководителей здравоохранения в губерниях будут назначать по-прежнему на месте, но - с согласованием в федеральном министерстве.

Ключевой момент в новой системе оплаты труда: доля обязательной "тарифной" части будет составлять не менее 55 процентов заработка, остальное - надбавки за классность, ночные дежурства и прочее, а также премии. Такая структура, по мнению министра, снизит зависимость медиков от "волеизъявления" местных руководителей, сделает принципы формирования зарплаты более ясными и справедливыми.