Одной из проблем, с которыми ежедневно сталкивается современный человек, стала экологическая безопасность продуктов питания. Среди продовольственных товаров, от которых сегодня ломятся торговые прилавки, непросто найти натуральные, полезные для здоровья и, что немаловажно, вкусные - ведь еда рождает эмоции, определяющие наше настроение и работоспособность.

ГМО? Нет, не слышали

Да и есть ли продукты, сочетающие в себе такие характеристики в широкой продаже, а не в торговых точках частных фермерских хозяйств? К счастью, да! Это то, что выпускается под брендом "ООО "Тавакан" и реализуется по всей республике в собственной торговой сети предприятия: мясные полуфабрикаты, лапша, салма, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, подсолнечное масло. Всего ассортимент готовой продукции ООО "Тавакан" насчитывает 330 позиций.

Используемые при изготовлении ингредиенты самые простые, потому что натуральные, а вкус - по-настоящему домашний. Кто распробовал тавакановскую продукцию, потом берет только ее. Причем не только на каждый день, но и для праздничного стола. Качество таково, что гости восхищаются кулинарными талантами хозяйки и рассыпаются в комплиментах. Да и неудивительно, ведь все делается вручную, а значит, хранит добрую энергию мастеров цеха переработки.

Готовая продукция - видимая часть айсберга, ту, что оценивает потребитель. Все же, что предшествует ее появлению на прилавках, происходит на девяти производственных базах и полях ООО "Тавакан", занимающих одну четвертую часть территории Кугарчинского района Башкортостана.

Умножают, увеличивают, строят

Государственное предприятие "Тавакан" - одно из самых крупных агрохозяйств в республике, где реализован полный производственный цикл "от поля до прилавка".

Оно было создано по инициативе первого президента Башкортостана Муртазы Губайдулловича Рахимова в 2002 году в его родной деревне. В 17-летней истории хозяйства были разные периоды, но в последние два года "Тавакан" занял прочные позиции в отрасли, уверенно развивая все направления деятельности.

- Мы умножаем, увеличиваем, расширяемся, строим, - говорит директор ООО "Тавакан" Урал Ибрагимов. - За последний год поголовье крупного рогатого скота с 2100 голов выросло до 2300. Мы закупили племенной скот в Словакии и Венгрии, кроме того, идет естественный прирост в самом поголовье.

Дойное стадо составляет 600 коров. Каждая дает в сутки 18 литров молока, или семь тысяч литров в год. Ежесуточно до 10 тысяч литров отборного сырья отправляется на переработку в собственный цех, где выпускается девять видов продукции. Часть идет в детские сады, школы и больницы Кугарчинского и Куюргазинского районов, Стерлитамака и Салавата, остальное - в магазины, где раскупается в считанные часы.

Кстати, именно тавакановское молоко эксперты выбрали из пяти предложенных образцов для производства детского питания на молочной кухне в Стерлитамаке.

Оно содержит полный набор полезных веществ, потому что коровам обеспечивают сбалансированный рацион, составленный специалистами, в котором "не свое" разве что витаминные добавки. Все остальное выращивается на собственных полях. Благодаря этому элитные телочки и бычки, находящиеся на откорме, ежесуточно прибавляют в весе 1200 граммов. Мясо соответствует всем требованиями мусульманского стандарта "халяль".

Отдельными направлениями в животноводстве стали традиционные в нашей республике коневодство, гусеводство и пчеловодство. В табуне - 400 лошадей башкирской породы. С мая по конец сентября из кобыльего молока изготавливается кумыс, обладающий целительными свойствами.

В "Тавакане" реализован основной принцип закрепления на месте: работа, зарплата, жилье, доступность социально-бытовых услуг

На гусиной ферме содержится 13 тысяч голов птицы. Инкубаторий служит "роддомом" для 100 тысяч гусят, которых охотно приобретает население.

В домах - три комнаты и все блага цивилизации. Фото: Петр Коннов

Пасека на сто ульев с пчелами башкирской породы размещена в девственно чистом уголке природы, рядом с роскошными липовыми лесами и полями, засеянными медоносами, по­этому здешний мед отличается превосходным вкусом и высокой питательной ценностью.

Из 20 тысяч гектаров земли, принадлежащей ООО "Тавакан", 16,7 тысячи занимает пашня.

Кормовые культуры выращиваются из расчета один гектар на одну голову. Запасов хватает на полтора - два года.

- Мы возделываем 18 видов культур, в том числе такие высокомаржинальные, как озимый рыжик, просо, гречиха, лен масличный, белая горчица, - рассказал Урал Ибрагимов.

200 гектаров занимает сахарная свекла, еще сто поливных гектаров - овощи и картофель, которые сохраняют свои качества до весны в современном овощехранилище.

Из подсолнечника методом холодного отжима производится полюбившееся потребителям тавакановское масло. Для защиты от подделок оно разливается в пластиковые бутыли с выдавленным на их стенках символом курая.

Результат определяют люди

Разумеется, такое многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, как "Тавакан", работает не в автоматическом режиме. Его главной движущей силой являются люди. ООО "Тавакан" - основной работодатель в районе, предоставля­ющий рабочие места для 360 человек.

- Главное наше богатство - это трудолюбивые и порядочные люди, которые знают, что от их вклада в общее дело зависит общий результат и их доходы, - отмечает Урал Ибрагимов. - Они сохраняют и приумножают то, что создано государством и предшествующими поколениями.

Работники чувствуют себя нужными предприятию: на производство их возят вахтовые автобусы, во время работы обеспечивают трехразовым питанием. Текучести, столь характерной для предприятий АПК, здесь нет.

Такие шницели удаются не всякой домохозяйке. Фото: Петр Коннов

Средняя зарплата выросла до 21 тысячи рублей. При рождении ребенка, любого по счету, сотрудникам дают материальную помощь. Если на предприятии работают и мама, и папа, то получают оба. Государство создало сильные стимулы и для молодых специалистов. С 1 июля тем, у кого высшее образование, выплачивают 800 тысяч подъемных, среднее специальное - 500 тысяч рублей.

Для работников хозяйства в Тавакане построено 76 домов со всеми удобствами, а в соседней деревне Прогресс - 20. Проведен водопровод, снабжающий артезианской водой все жилые дома и производственную базу. Летом проблем с поливом садов и огородов, поением животных не бывает. Такую помощь в социальном развитии села оказал благотворительный фонд "Урал".

Урал Ибрагимов: Нашему коллективу по плечу самые амбициозные задачи. Фото: Петр Коннов

Есть где активно провести и свободное время. В центре Тавакана - современная средняя образовательная школа и детский сад с бассейном, где плаванию обучают уже с полуторагодовалого возраста. Взрослые занимаются водным спортом в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Зимой на прилегающей территории заливается каток, прокладывается лыжня, есть прокат коньков и лыж.

За получением медицинской помощи далеко ехать не приходится, ведь врач общей практики и стоматолог принимают в терапевтическом корпусе.

В сельском доме культуры работают различные творческие объединения, выступают приезжие театральные и концертные коллективы. Организовывать культурный досуг помогает проживающий в Тавакане народный артист РБ Газим Ильясов.

В "Тавакане" реализован основной принцип закрепления на месте: работа, зарплата, жилье, доступность социально-бытовых услуг. Что и создает на­дежную основу для дальнейшего развития.

- Мы будем добиваться того, чтобы в каждой отрасли производство стало выгодным, рентабельным и прибыльным, - делится планами Урал Ибрагимов. - Тогда можно расширять и модернизировать производство, строить дополнительные мощности, закупать оборудование.

Кстати

Так как конечным итогом работы предприятия является производство продуктов питания, качество которых напрямую влияет на состояние здоровья людей, главным принципом является экологическая безопасность. Ее обеспечивают по всем позициям.

В тему

ООО "Тавакан" - основной налогоплательщик в местный бюджет, ежегодно пополняющий его на десятки миллионов рублей. Любой, кто попадает в Кугарчинский район, отмечает необычную для сельской местности чистоту - в деревнях, на полях и дорогах. Чисто не только потому, что не сорят, но и потому, что убирают. ООО "Тавакан" содержит дороги в 22 деревнях района и между ними, помогает администрациям сельских поселений в ремонте водопроводов, в проведении праздников, софинансирует различные проекты, в том числе по программе инициативного бюджетирования, направленные на улучшение условий жизни.Башкортостан, Кугарчинский район, д. Тавакан

Тел.: +7 (937) 319 9399 +7 (34789) 2 3743, e-mail: tavakan@mail.ru.

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