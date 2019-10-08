В Нижнем Новгороде спасли мужчину, висевшего на карнизе 11 этажа

В многоэтажном жилом доме по улице Невзоровых в Нижнем Новгороде произошел пожар. Житель дома, спасаясь от огня в квартире, повис на карнизе 11 этажа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения.

Из-за узких проездов и плотно припаркованных машин специалисты приняли решение устанавливать лестницу вручную.

Спасатель, поднявшись по штурмовой лестнице, помог погорельцу залезть в окно квартиры. Огонь потушили в короткие сроки, пострадало лишь имущество в квартире на площади двух квадратных метров. Позже выяснилось, что пожар возник из-за непотушенного окурка.