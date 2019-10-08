Нижегородский мотогонщик поборется за звание пилота команды Red Bull

16-летний нижегородский мотогонщик Илья Василевский получил возможность выступить в отборочном турнире на самый престижный чемпионат для молодых пилотов - Red Bull Rookies Cup. Турнир пройдет в октябре 2019 года на трассе Guadix Race Circuit в Испании.

Этапы мотогоночного чемпионата Red Bull Rookies Cup проходят совместно с чемпионатом по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран При (MotoGP, который считается мотоаналогом Формулы-1), поэтому для каждого молодого пилота участие в Red Bull Rookies это отличный шанс попасть в гонки МotoGP.

За всю историю кубка в нем приняли участие только три гонщика из СНГ - Макар Юрченко, Никита Калинин и Артем Мараев.

Справка "РГ":

Илья Василевский начал заниматься в нижегородской мотошколе "Академия" с 11 лет. Сегодня он пилот нижегородской команды Chrome Racing, в составе которой участвует в российских и мировых чемпионатах вместе со своим тренером Владимиром Карзаевым. Илья - вице-чемпион России по Супермото 2017 года, вице-чемпион ЧР по шоссейно-кольцевым мотогонкам XBikes 2018 года и чемпион России по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе STK400 2019 года.