Оренбургская студентка победила на Всероссийском конкурсе "Молоды душой"

Студентка Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа Оренбургского госуниверситета Анна Сковикова вошла в число победителей Всероссийского конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой". Девушка получила грант в 140 тысяч рублей: на эти средства она планирует снять документальный фильм о волонтерах "серебряного" возраста.

Как сообщило министерство социального развития Оренбургской области, делегация региона принимала участие во Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев "Молоды душой". Мероприятие объединило 500 человек - волонтеров в возрасте от 55 лет, представителей волонтерских центров, добровольческих организаций и органов власти. Оренбуржье представляли начальник отдела минсоцразвития Андрей Данилов и "серебряный" доброволец Людмила Гах.

В рамках форума прошли мастер-классы и тренинги по креативному и дизайн-мышлению, коммуникации, тайм-менеджменту, мотивации, личностному росту, основам здорового образа жизни, развитию социального волонтерства.

В финале были подведены итоги конкурса социальных проектов в сфере развития добровольчества. В число победителей вошла и студентка ОГУ Анна Сковикова: ее проект "Никогда не поздно" в номинации "Просвещение" получил грант в 140 тысяч рублей.

На эти средства Анна снимет документальный фильм о деятельности волонтеров "серебряного" возраста, который расскажет пенсионерам о возможностях саморазвития, общения с молодежью. Популяризация и развитие "серебряного" волонтерства, рассказ о реальных людях, вовлеченных в движение - вот задачи, которые ставит перед собой автор.

Справка "РГ"

В конкурсе проектов "Молоды душой" приняли участие 678 человек из 72 регионов России, в финал вышли 42 участника.

