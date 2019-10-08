Оренбургская студентка победила на Всероссийском конкурсе "Молоды душой"

Новости

В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 22:28
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 22:27
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 22:20
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 22:12
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 22:08
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 22:01
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 21:55
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 21:27
Выпущены хронографы Rado HyperChrome Tennis в цветах покрытий теннисных кортов 21:27
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице 21:26
Фильм "Джокер" бьет кассовые рекорды в Америке и в мире 21:10
Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 22:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оренбургская студентка победила на Всероссийском конкурсе "Молоды душой"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Студентка Института социально-гуманитарных инноваций и массмедиа Оренбургского госуниверситета Анна Сковикова вошла в число победителей Всероссийского конкурса поддержки социальных проектов "Молоды душой". Девушка получила грант в 140 тысяч рублей: на эти средства она планирует снять документальный фильм о волонтерах "серебряного" возраста.

Как сообщило министерство социального развития Оренбургской области, делегация региона принимала участие во Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев "Молоды душой". Мероприятие объединило 500 человек - волонтеров в возрасте от 55 лет, представителей волонтерских центров, добровольческих организаций и органов власти. Оренбуржье представляли начальник отдела минсоцразвития Андрей Данилов и "серебряный" доброволец Людмила Гах.

Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
В Оренбуржье заработал "Департамент детского мнения"

В рамках форума прошли мастер-классы и тренинги по креативному и дизайн-мышлению, коммуникации, тайм-менеджменту, мотивации, личностному росту, основам здорового образа жизни, развитию социального волонтерства.

В финале были подведены итоги конкурса социальных проектов в сфере развития добровольчества. В число победителей вошла и студентка  ОГУ Анна Сковикова: ее проект "Никогда не поздно" в номинации "Просвещение" получил грант в 140 тысяч рублей.

На эти средства Анна снимет документальный фильм о деятельности волонтеров "серебряного" возраста, который расскажет пенсионерам о возможностях саморазвития, общения с молодежью. Популяризация и развитие "серебряного" волонтерства, рассказ о реальных людях, вовлеченных в движение - вот задачи, которые ставит перед собой автор.

Справка "РГ"

В конкурсе проектов "Молоды душой" приняли участие 678 человек из 72 регионов России, в финал вышли 42 участника.
 

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями