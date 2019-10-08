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08.10.2019 12:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Защита от налета

Как предприятия защищают свои границы с суши и воздуха
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 225(7983)
Пензенские промышленники создали ловушку для непрошеных гостей - беспилотных летательных аппаратов, которые в народе называют дронами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С октября владельцы таких устройств весом от 250 граммов и больше обязаны ставить их на учет в Росавиации.

Фото: istock
Полеты дронов над объектами ТЭК могут запретить весной 2020 года

Следующий шаг - введение ответственности за пилотирование "нелегалов". Правда, законодатели пока не определились, что делать с нарушителями и как пресечь незаконные полеты. А отечественные производители знают. В Пензе группа предприятий, образующих приборостроительный кластер "Безопасность", предложила инновационное решение - комплекс для обнаружения и пресечения несанкционированных полетов дронов.

Это мобильная установка, которая крепится на внедорожник. Она в автоматическом режиме способна мониторить воздушное пространство в радиусе полутора километров отличать птицу от летательного аппарата и сопровождать одновременно три десятка целей.

- Программа фильтрует сигнал от цели, опираясь на характерные признаки дронов. К ним относятся скорость, траектория движения, наличие сигналов управления. В дополнение замеряется температура движущейся цели и ведется видеонаблюдение. При этом весь процесс автоматизирован, чтобы не нагружать оператора за монитором, - пояснил заместитель генерального директора одной из компаний - разработчиков комплекса Владимир Берсенев.

Радиолокационная станция обнаруживает летательный аппарат и передает на пульт оператора расстояние до цели и азимут. В программном обеспечении реализованы функции сопровождения или захвата цели. Охранная установка подавляет радиоканалы управления и систем навигации дронов. В результате они зависают или просто падают на землю. Потеря управления наблюдается уже на расстоянии от 800 метров.

- Закон о регистрации и пресечении несанкционированного использования дронов очень своевременный. Эта безобидная на первый взгляд игрушка может использоваться для совершения теракта. Были случаи, когда дроны выводили из строя спецтехнику, доставляли взрывчатку или распыляли опасные вещества. Необходимо регламентировать запуск летательных аппаратов. А для систем безопасности и охраны разработать соответствующие стандарты. В России они в большей степени отсутствуют, поэтому рынок наводнили откровенные подделки, - говорит председатель ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал.

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Полеты беспилотников-нарушителей смогут блокировать специальные устройства

Он возглавляет предприятие, выпускающее системы физической защиты и охраны периметра, которые используются для обеспечения безопасности аэропортов, железнодорожных перездов, трубопроводов и крупных промышленных объектов. К слову, на Красной площади в столице установлены ограждения пензенского производства.

На местном предприятии каждую разработку испытывают в действии, так было и с комплексом, улавливающим дроны. Это длительная и дорогостоящая процедура. В этом году специалисты Пензенского центра специальных инженерных сооружений совместно с Пензенским госуниверситетом разработали проект ГОСТа для противотаранных устройств, чтобы обозначить принципы и требования к качеству продукции. Вступление ГОСТа в силу позволило бы потребителям чувствовать себя по-настоящему защищенными.

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