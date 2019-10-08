Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить проблему с отсутствием пандусов в железнодорожной больнице Ершова.

Поводом к вмешательству главы региона в эту ситуацию стали опубликованные фотографии и видео женщины-колясочницы, которая вынуждена подниматься ползком в больницу по высокой лестнице.

Как сообщает пресс-служба губернатора, он потребовал от регионального министерства здравоохранения выяснить, почему здание оказалось не оборудовано для посещения инвалидов. Кроме того глава региона обратил внимание руководства Приволжской железной дороги на необходимость исправить такую ситуацию.