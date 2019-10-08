Суд отказал в иске жителю Перми, просившему выдать ему бумажный больничный

Решение Орджоникидзевского районного суда Перми еще не вступило в законную силу, но вряд ли его станут обжаловать. Скандальная ситуация уже разрешилась, правда, с материальным уроном для работника предприятия.

Житель Перми Сергей Петров (имя и фамилия изменены) весной лечился в поликлинике больницы N 6. За неделю поправив здоровье, он вышел на работу. Бухгалтер попросил у него листок нетрудоспособности, как и положено в таких случаях. Работник пояснил, что в поликлинике подписал согласие о выдаче больничного в электронном виде. Такие сейчас правила в пермском здравоохранении. Но бухгалтер ответил, что с электронными документами такого рода они не работают, и потребовал бумажный вариант. Деваться некуда, пришлось идти снова в поликлинику, ведь если больничный не закроют, то могут целую неделю, потраченную на лечение, посчитать прогулом, а уж денег за это точно не дадут.

Взяв отгул, бывший пациент пришел в регистратуру и попросил выписать ему листок нетрудоспособности на бумаге. Но ему отказали, заявив, что этим должен заниматься лечащий врач. Его в тот день в больнице не оказалось. Пришлось на следующий день брать еще один отгул и "ловить" доктора. Та при встрече сообщила мужчине, что у нее нет бланков для этого документа, и вообще не она решает такие вопросы. Договорились разрешить ситуацию на врачебной комиссии. На заседании врачебной комиссии выяснилось, что сведения о том, что пермяк проходил лечение, направлены в фонд социального страхования в электронном виде, на это есть его согласие. Поэтому в бумажном виде документ не может быть выдан.

Бухгалтер заявил, что не работает с электронными больничными

Из-за всех этих хождений мужчина потерял в заработке 4800 рублей. И считая действия врачей незаконными, обратился с иском в суд. Однако на судебном заседании выяснилось, что предприятие, где работает пермяк, без всяких технических сложностей оплачивает больничные, сформированные в электронном виде. И тот листок нетрудоспособности, что был оформлен сразу после окончания лечения истца, принят к оплате без вопросов. Поэтому в иске к поликлинике пермяку было отказано.

Остается открытым только два вопроса: зачем бухгалтер требовал бумажный вариант больничного листа и кто возместит человеку три дня отгулов, взятых для исполнения этого требования? Пока это никому неизвестно.

Комментарий

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС), по действующему законодательству, назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляется на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе или с письменного согласия застрахованного лица, в форме электронного документа. Человек выбирает сам. Если работодатель подключается к системе и готов принимать электронные листки нетрудоспособности, он должен уведомить об этом коллектив. И тогда людям лучше всего оформлять этот документ именно в электронном виде, что гарантирует своевременную выплату пособия. Отказ принять электронный больничный у работника означает, что сотрудники бухгалтерии просто не хотят работать с новыми технологиями, отмечают в пресс-службе ФСС.

Впрочем, если же работодатель технически не готов либо застрахованное лицо отказывается от формирования электронного больничного, медорганизация обязана заменить даже уже сформированный электронный листок на бумажный. Здесь не должно возникать никаких проблем.

Если такие проблемы с медучреждением возникают, можно обратиться в ФСС, Росздравнадзор и минздрав. Если проблемы возникают с работодателем, жаловаться нужно в ФСС, Роструд и прокуратуру. "В конкретном случае, по нашему мнению, требования бухгалтера были необоснованными", - подчеркнули в пресс-службе ФСС.

Подготовила Марина Гусенко