В Башкирии проверят неоказание медпомощи пациенту

Министерство здравоохранения Башкирии проводит внутреннюю проверку, поводом для которой стало размещенное в социальных сетях видео из городской больницы Ишимбая.

Вел съемку пациент, требующий немедленной перевязки, однако медики ему отказали, пытаясь объяснить, что они оказывают только экстренную помощь, а для перевязки нужно идти в поликлинику по месту жительства, либо прийти утром. Мужчина перешел на требовательный тон, настойчиво требуя, чтобы ему оказали помощь. Затем у него случилась перепалка с одним из врачей, после чего пациент заявил, что его ударили в глаз (на видео данный момент не зафиксирован). В ответ на обвинение в нападении мужчина в медицинском халате говорит, что его спровоцировали.

В комментарии к видео автор написал, что от ударившего его врача пахло алкоголем.

В полицию поступили встречные заявления от обоих участников конфликта. Сейчас проводится проверка, уточнили в МВД по республике.