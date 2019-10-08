Новости

Молодежный родстер "Крым" стал совершеннее 15:01
Онлайн-трансляция: Пресс-конференция с Петром Бирюковым 14:54
ВТБ перестал принимать вклады в евро 14:53
СМИ: Стефано Пиоли возглавит "Милан" 14:50
Под Волгоградом иномарка влетела в торговые ряды: четверо пострадавших 14:50
Можно ли получить отпускные за работу на испытательном сроке 14:45
Названа причина гибели тульских пчел 14:41
Медведев призвал закончить дискуссию о законе про защиту капиталовложений 14:35
В "Адском водопаде" в Таиланде погибли 11 слонов 14:30
Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово 14:24
РФ допустила существование другой позиции зарубежных чиновников по Крыму 14:18
Энергетики разыграют киловатт-часы среди жителей Москвы и области 14:12
В Самаре участники шумного заезда блогера Гасанова заплатят штрафы 14:10
Lamborghini без звука мотора появится через несколько лет 14:10
В Ростове заключенный колонии сбежал из больницы 14:07
Тедеско даст ответ "Спартаку" до конца недели 14:04
К поискам пропавшего в тувинской тайге подростка подключились военные 14:02
В Москве простились с вице-спикером СФ Евгением Бушминым 14:01
Умер основатель Lynyrd Skynyrd Ларри Янструм 14:00
В Башкирии проверят неоказание медпомощи пациенту 14:00
В Ярославле осужден виновник гибели подростка в ДТП 13:59
В Новороссийске гендиректор ФК "Черноморец" сбил ребенка 13:58
В Тюмени из-за небрежности врача-стажера умер ребенок с аппендицитом 13:49
Соперника Усика поймали на препарате, повышающем шансы забеременеть 13:45
В Дагестане произошло массовое отравление детей питьевой водой 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии проверят неоказание медпомощи пациенту

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Министерство здравоохранения Башкирии проводит внутреннюю проверку, поводом для которой стало размещенное в социальных сетях видео из городской больницы Ишимбая.
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Вел съемку пациент, требующий немедленной перевязки, однако медики ему отказали, пытаясь объяснить, что они оказывают только экстренную помощь, а для перевязки нужно идти в поликлинику по месту жительства, либо прийти утром. Мужчина перешел на требовательный тон, настойчиво требуя, чтобы ему оказали помощь. Затем у него случилась перепалка с одним из врачей, после чего пациент заявил, что его ударили в глаз (на видео данный момент не зафиксирован). В ответ на обвинение в нападении мужчина в медицинском халате говорит, что его спровоцировали.

В комментарии к видео автор написал, что от ударившего его врача пахло алкоголем.

В полицию поступили встречные заявления от обоих участников конфликта. Сейчас проводится проверка, уточнили в МВД по республике.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями