Завтра в Москве на ВДНХ в рамках Недели агропромышленного комплекса откроется 21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень". Республика Башкортостан представит свои разработки в области цифровизации сельского хозяйства, а на Национальном гастрономическом фестивале на Красной площади - лучшие бренды продуктов питания: мед, мясные деликатесы, чак-чак и баурсак, которые обычно ассоциируются с Башкирией. Но это, скорее, вишенка на торте, так как производство меда или конины погоды в региональном АПК не делают. Чем в первую очередь заняты башкирские аграрии, на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" рассказал и.о. вице-премьера правительства РБ - министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Ильшат Ильдусович, какие приоритетные направления определены на ближайшую перспективу?

Ильшат Фазрахманов: Как и прежде - молочное животноводство, только сейчас в этой отрасли ставятся другие задачи. Не только увеличение объемов, но и повышение качества. Сегодня оно оставляет желать лучшего. В молоке экстра-класса как сырье заинтересованы переработчики, готовые вложить средства в строительство новых заводов, чтобы производить широкую линейку продукции, в том числе сыры. Так, группа компаний "Sevencia", которая купила Белебеевский молочный завод, организует производство мягких сыров мощностью девять тысяч тонн. Мягкие сыры - это высший пилотаж в сыроделии, но для этого требуется молоко экстра-класса. Его будут поставлять с крупных молочных комплексов индустриального типа.

В 2019 году в республике строится сразу девять таких комплексов, которых у нас никогда не было. Это настоящие фабрики молока. Первый - на 2800 голов дойного стада - расположен в Ермекеевском районе. Только с одного этого комплекса ежедневно будет вывозиться 80 тонн молока.

Пять из девяти новых комплексов возводятся с нуля, в чистом поле. Среди них - единственная в России тентованная роботизированная ферма на 400 голов в хозяйстве "Красная Башкирия" Абзелиловского района - первая в России подобного типа.

До конца года в республику будет завезено без малого 11 тысяч голов скота. Этого количества достаточно, чтобы увеличить объем товарного молока на 500 тысяч тонн. По указу главы Башкортостана Радия Хабирова, такой объем должен прибавляться ежегодно. То же предусмотрено в региональной программе развития молочного скотоводства до 2030 года. Значит, в 2020 году предстоит завести столько же голов скота, при этом сохраняя имеющееся поголовье. По результатам прошлого года, произведено один миллион 600 тысяч тонн молока, из которых товарного - 715 тысяч тонн.

И к этому прибавится еще полмиллиона тонн. Кто переработает такой объем?

Ильшат Фазрахманов: Все строящиеся комплексы уже заключили прямые долгосрочные контракты с крупными переработчиками. По сути, фермы строятся под переработчиков, которые, видя, что есть перспективы, расширяют производство. Это и есть то самое долгосрочное сотрудничество между сырьевиками и переработчиками, о котором недавно мы только мечтали.

И все-таки почему акцент на молоке, а не на мясе, например?

Ильшат Фазрахманов: У нас есть конкурентные преимущества по молоку, как ими не воспользоваться? Молоко - это локомотив, который тянет за собой все остальное: покупку и разведение скота, строительство ферм, внедрение лучших технологий, производство кормов, а значит, обработку земли, использование нужных удобрений, средств защиты растений, техническое оснащение. Далее - чтобы купить технику, нужны инвестиционные кредиты, субсидии. И, разумеется, все новое предполагает наличие квалифицированных специалистов, которых надо обучать.

Насколько быстро реализуются инвестиционные проекты в области молочного животноводства?

Ильшат Фазрахманов: Судите сами. В апреле на "инвестчасе" у главы республики мы представили проект нового комплекса в Илишевском районе, а сегодня там уже и скот стоит, и установлен лучший в мире доильный зал с функцией полного управления стадом. В сентябре была первая дойка.

Если в 2020-2021 годах будем работать теми же темпами, что и в 2019-м, то своей цели в области молочного животноводства мы добьемся.

Какие перспективы у мясного направления?

Ильшат Фазрахманов: Если в молочном животноводстве подход определен - это фабрики молока, то в мясном режим более свободный. Главное - производство говядины. Здесь есть место фермерам, личным подсобным хозяйствам, кооперативам и интеграторам, которые закупают мясо у фермеров. Сейчас их пока шесть, но со временем станет больше. Они востребованы как ключевое звено системы.

Экономически эффективно производить мясо в небольших хозяйствах, а не в крупных, так как в себестоимость не входит налоговая нагрузка. В результате килограмм живого веса выходит дешевле на 30 - 35 процентов.

Причем выгоднее всего заниматься производством говядины на севере и северо-востоке республики, где сочная трава, а зерновые не вызревают.

Какова ситуация в коневодстве, пчеловодстве, птицеводстве - наших традиционных отраслях, получают ли они государственную поддержку?

Ильшат Фазрахманов: В области коневодства есть серьезное движение вперед. На базе ипподрома "Акбузат" создан центр компетенций по коневодству и конному спорту. Ему передаются полномочия по ведению племенного учета лошадей башкирской породы. К сожалению, за последние девять лет ничего не сделано по ее сохранению и приумножению. Там же будут работать с тяжеловесами, скаковыми лошадьми.

В этом году мы впервые проводим скачки "Терра Башкирия". Участвуют все 54 района республики, идет напряженная борьба за путевку в финал. Все по-честному и справедливо. Начиная с марта, на ипподроме "Акбузат" прошли 12 отборочных этапов конноспортивного турнира. В каждом из них участвовали жокеи-любители из нескольких районов.

11 октября, в день 100-летнего юбилея нашей республики, пройдет финальный этап турнира, где в борьбе за главный приз сойдутся 12 победителей отборочных туров. Соревнования будут проходить на лошадях ипподрома "Акбузат". "Терра Башкирия" дала прекрасную возможность популяризировать конный спорт. Решено сделать такие скачки традиционными и заложить в бюджет следующего года соответствующие средства. Кстати, в следующем году запланировано обучение жокеев и коневодов, так что это направление будет развиваться при государственной поддержке.

Но кроме скачек, в коневодстве есть производство продуктов питания. В этом году мы предоставляем субсидии из республиканского бюджета в размере 50 процентов от стоимости любого вида оборудования и транспорта тем, кто занимается производством кобыльего молока и переработкой конины.

В пчеловодстве ситуация не столь плачевная, как можно подумать, если судить о ней по информации из СМИ. Количество пчелиных семей растет. Пчеловоды получают господдержку в виде субсидий на приобретение оборудования по переработке, хранению, перевозке. Разрабатывается программа по сохранению башкирской популяции среднерусской породы.

В этой сфере, конечно, накопилось немало проблем, которые впервые открыто обсуждались на съезде пчеловодов с приглашением ученых. В сентябре в Уфе прошел первый медовый фестиваль, но чтобы он не остался выставкой-продажей, хотим сделать его таким же фестивалем, как "Молочная страна", настоящим праздником.

Может ли стать башкирский мед статьей экспорта?

Ильшат Фазрахманов: Нет, пока не появится промышленный пчеловод с пасеками на 10 тысяч ульев. Но появление такого игрока сильно уронит цену меда на внутреннем рынке да и качество меда снизится. Надо ли нам это? Уникальность башкирского меда в том, что его получают в естественных условиях. Главное - не навредить тому, что есть.

В птицеводстве дела обстоят неплохо. Мы остаемся единственным в стране центром генетики гусей и уток. Адам и Ева по гусям и уткам - у нас, мы можем создавать новые кроссы и никакие инвесторы здесь не нужны.

Выправляется ситуация в области производства куриного мяса и яиц. Птицефабрики загружены, переработчики работают круглосуточно. В октябре ждем запуска комплекса по производству индюшатины в Мелеузе, который даст 30 тысяч тонн мяса, востребованного на рынке.

Каковы перспективы развития депрессивных районов башкирского Зауралья и северо-востока?

Ильшат Фазрахманов: Мы привели в порядок такие хозяйства, как "МТС Зауралье", "Красная Башкирия", показали аграриям Зауралья, какие сорта сельхозкультур выращивать, даем им повышенные субсидии, они на 15 - 20 процентов выше, чем в Предуралье, и это справедливо. Фермерство развивается, у людей есть мотивация. Их надо поддерживать. Инвесторы в Зауралье не нужны, в отличие от северо-востока, где много земли, а населения мало. Два-три крупных инвестора, которые возьмут по несколько десятков тысяч гектаров земли, эту территорию поднимут.

Вы упомянули "МТС Зауралье". Она ведь государственная? Сколько в ведении минсельхоза таких предприятий и должно ли государство их иметь?

Ильшат Фазрахманов: Мы управляем 14 предприятиями, это наши бизнес-единицы, работающие по тем же законам, что и крупные частные предприятия. Да, они были убыточными, даже находились в предбанкротном состоянии. Но мы поставили задачу - к концу 2019 года выйти на прибыль, чтобы доказать, что государство является эффективным собственником в хозяйственных обществах. Задача выполнена - год заканчиваем с плюсами.

Как вы оцениваете нынешнюю уборочную страду?

Ильшат Фазрахманов: За последние 10 лет это самая сложная уборка. Но мы справились. Убрано 3 миллиона 200 тысяч тонн зерновых, или 97 процентов, а также 960 тысяч тонн, или 55 процентов сахарной свеклы. Ее переработкой заняты три завода. Сахара будет много.

У нас есть техника, хотя ее и недостаточно, чтобы быстро убрать выращенное. К 2025 году должны увеличить технический парк еще на 1200 комбайнов. Это количество позволит провести уборочную страду за 15 дней.

Ключевой вопрос

Какова, на ваш взгляд, основная проблема в области сельского хозяйства, которую надо решить, чтобы двигаться вперед?

Ильшат Фазрахманов: Наше сельское хозяйство традиционно производило сырье, теперь настало время производить готовую продукцию. Одно дело произвести молоко и продать его в лучшем случае за 24 рубля за килограмм или из этого молока производить сыры. Свой продукт, свой бренд сегодня можно продвигать разными способами: через соцсети, участвовать с ним во всех мероприятиях, которые проводит минсельхоз. Наша задача - презентовать таких производителей и их продукцию. Производство собственной продукции - вот чем можно заинтересовать современного молодого человека или семью, чтобы они остались на селе или даже переехали в сельскую местность.