В Оренбуржье сельских пенсионеров доставят в медцентры спецтранспортом

Новости

В Новосибирске после массовой драки возбудили два дела 22:28
В онкоцентре Блохина озвучили размер зарплат врачей 22:27
Трамп проверит сотрудников Белого дома на "детекторе лжи" 22:20
Мосгорсуд отменил платную регистрацию на рейсы лоукостера 22:12
Сенатор прокомментировал законопроект о блокировке мессенджеров и почты 22:08
МИД ответил на планы США выйти из Договора по открытому небу 22:01
В МЧС не подтвердили повышение радиационного фона в поезде из Берлина 21:55
Подросток угнал автомобиль каршеринга и разобрал его на запчасти 21:27
Выпущены хронографы Rado HyperChrome Tennis в цветах покрытий теннисных кортов 21:27
Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице 21:26
Фильм "Джокер" бьет кассовые рекорды в Америке и в мире 21:10
Москва и Сеульская туристическая организация подписали меморандум о взаимопонимании 21:02
Силовики не допустили в Москве беспорядков с тяжкими последствиями 20:58
Правительство утвердит требования к структуре зарплаты медработников 20:49
Российская сторона отправила WADA ответы по данным московской лаборатории 20:42
Бари Алибасов проиграл иск против производителя "Крота" в суде 20:20
Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии 19:52
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта 19:51
В 2020 году могут пройти Дни Москвы в Аргентине 19:50
Российский теннисист ушел из жизни в Москве 19:47
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами 19:46
МИД России: США препятствуют работе многих делегаций в ООН 19:31
В РФ прогнозируют ежегодное сокращение численности трудоспособного населения 19:23
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии 19:16
Вышел трейлер нового фильма режиссера "Человеческой многоножки" 19:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 21:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье сельских пенсионеров доставят в медцентры спецтранспортом

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Пенсионеры из сел Оренбуржья смогут воспользоваться новой услугой: добираться до больниц и медицинских центров для прохождения обследования они будут бесплатно на спецтранспорте. В октябре пилотный проект стартовал в Беляевском, Ташлинском, Курманаевском районах, а с декабря к нему подключится весь регион.
Для доставки сельских пенсионеров на обследования социальные службы региона закупили 35 автомобилей. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области Для доставки сельских пенсионеров на обследования социальные службы региона закупили 35 автомобилей. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
Для доставки сельских пенсионеров на обследования социальные службы региона закупили 35 автомобилей. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области

Как сообщило министерство социального развития региона, первый выезд состоялся в Ташлинском районе: 11 жителей села Раннее и поселка Жирнов были доставлены в районную больницу для проведения медицинского обследования.

- Предварительно в районе была создана мобильная бригада в составе сотрудников комплексного центра социального обслуживания и Ташлинской районной больницы. Составлены графики, определены населенные пункты и категории пенсионеров, для которых в первоочередном порядке будет предоставлена возможность получения медицинских услуг, - уточнили в ведомстве.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
В Оренбуржье расходы на паллиативную медпомощь увеличили в 1,5 раза

Воспользоваться спецтранспортом могут сельские жители в возрасте старше 65 лет. Для них с 2020 года региональным проектом "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предусмотрено проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Всего по области в этом виде услуг нуждаются более 6200 человек. Часть из них медики обслужат на дому. Остальные доставят в медицинские центры мобильные бригады, сформированные в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Напомним, что специально для этих целей в регион было поставлено 35 автомобилей. Еще шесть машин планируется приобрести на сэкономленные средства федерального и областного бюджетов.
 

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил на Совбезе РФ обострение ситуации в Сирии
Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир"
Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
Китай выразил США протест в связи с санкциями