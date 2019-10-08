В Оренбуржье сельских пенсионеров доставят в медцентры спецтранспортом

Пенсионеры из сел Оренбуржья смогут воспользоваться новой услугой: добираться до больниц и медицинских центров для прохождения обследования они будут бесплатно на спецтранспорте. В октябре пилотный проект стартовал в Беляевском, Ташлинском, Курманаевском районах, а с декабря к нему подключится весь регион.

Как сообщило министерство социального развития региона, первый выезд состоялся в Ташлинском районе: 11 жителей села Раннее и поселка Жирнов были доставлены в районную больницу для проведения медицинского обследования.

- Предварительно в районе была создана мобильная бригада в составе сотрудников комплексного центра социального обслуживания и Ташлинской районной больницы. Составлены графики, определены населенные пункты и категории пенсионеров, для которых в первоочередном порядке будет предоставлена возможность получения медицинских услуг, - уточнили в ведомстве.

Воспользоваться спецтранспортом могут сельские жители в возрасте старше 65 лет. Для них с 2020 года региональным проектом "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предусмотрено проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Всего по области в этом виде услуг нуждаются более 6200 человек. Часть из них медики обслужат на дому. Остальные доставят в медицинские центры мобильные бригады, сформированные в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Напомним, что специально для этих целей в регион было поставлено 35 автомобилей. Еще шесть машин планируется приобрести на сэкономленные средства федерального и областного бюджетов.

