В Прикамье женщину с двумя детьми обязали вернуть маткапитал

Суд города Березники Пермского края признал недействительным государственный сертификат на материнский капитал, выданный жительнице региона, и обязал вернуть полученные ранее средства.

Как пояснили в Березниковском городском суде, в заявлении о выдаче государственного сертификата на материнский капитал ответчица указала двух несовершеннолетних детей. Но на момент подачи заявления она была лишена родительских прав в отношении старшего ребенка.

В результате суд пришел к выводу, что искажение информации в заявлении повлекло незаконное обогащение за счет бюджетных средств и полностью удовлетворил требование истца (Управления Пенсионного фонда РФ) о возврате денежных средств.