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08.10.2019 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре логистические центры привлекли внимание инвесторов

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Создание логистических центров становится все более популярным направлением для инвестирования в Самарской области. Этому способствуют не только выгодное географическое положение региона и уникальная транспортная инфраструктура, но и выигрышные льготные условия для развития бизнеса.
В Самарской области создана уникальная транспортная инфраструктура. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости В Самарской области создана уникальная транспортная инфраструктура. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Самарской области создана уникальная транспортная инфраструктура. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

По мнению экспертов, сегодня рынок логистики и складской недвижимости находится на волне роста. Логистические системы интенсивно вытесняют традиционные каналы сбыта, дополняя функции торговли. При этом игрокам рынка требуется больше возможностей для хранения и обработки товаров, чтобы доставлять его до потребителя с максимальной скоростью и минимальными затратами.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Чтобы помочь выиграть компаниям в этой конкурентной борьбе и привлечь инвесторов, в регионе созданы индустриальные парки (ИП): "Преображенка", "Чапаевск" "Новосемейкино", ОЭЗ "Тольятти", "АВТОВАЗ", "Тольяттисинтез". Промышленные парки могут удовлетворить все потребности инвесторов, которые нуждаются в качественных и современных распределительных комплексах с высокими потолками, просторными стоянками для транспорта, большим количеством ворот и удобными подъездными путями. К тому же индустриальные парки предоставляют существенные льготы резидентам.

Географическое положение Самарской области априори является привлекательным с точки зрения логистики. Она находится на пересечении воздушных, автомобильных, железнодорожных и речных путей. Такой крупный транспортный узел позволят доставлять грузы в Европу, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю и Юго-Восточную Азию, в направлении Каспийского бассейна. А появление инвестиционных площадок заметно усилило территориальное преимущество Самарской области.

Как результат - только в ИП "Преображенка", расположенном на границе Самары, обосновались такие крупные арендаторы как "Ашан", "Красное и Белое", "Хофф", "Деловые линии", "DNS", "ВИТА" и другие. И если изначально парк был задуман как промышленный, то сегодня получил статус логистического. На территории ИП "Преображенка" находится крупный логистический центр - ООО "Самаратрансавто-2000". Здесь построено более 260 тысяч квадратных метров складских помещений класса А+, возводятся два корпуса площадью 50 тысяч квадратных метров для малых производств. Региональные склады резидентов парка покрывают не только Самарскую область, но и близлежащие регионы: Оренбург, Саратов, Ульяновск. В скором времени в "Преображенке" появится современный логистический центр "Почты России".

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Говоря о логистических провайдерах региона, нельзя также обойти стороной ООО "Средневолжская логистическая компания", клиентами которой являются компании "Леруа Мерлен", "Нестле" и другие. 5 сентября в Самаре открылся новый Логистический Центр компании ЭТМ - профессионального дистрибьютора электротехнической продукции и систем безопасности. Инвестиции в строительство центра площадью 23 тысяч квадратных метров составили миллиард рублей, здесь создано более 400 новых рабочих мест. Новый логистический центр обслуживает порядка 4500 заказов в день.

Кроме того, на фоне растущего спроса на аренду готовой недвижимости в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе создан индустриальный парк на территории особой экономической зоны "Тольятти". Сейчас здесь строится промышленно-производственный комплекс площадью восемь тысяч квадратных метров для последующей сдачи в аренду резидентам. Тем более, что комплекс льгот и преференция ОЭЗ "Тольятти" позволяет инвесторам экономить до 30 процентов капитальных затрат на строительстве и существенно сокращать сроки запуска производств. Непосредственно с инвесторами в регионе в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое налаживает взаимодействие бизнеса и власти.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Для развития логистики и привлечения инвесторов в Самаре уделяется особое внимание модернизации транспортной инфраструктуры, которая является одним из драйверов развития экономики в целом. Так, 1 октября в рамках V стратегического форума "Транспортная инфраструктура России" было подписано соглашение между правительством Самарской области и ОАО "РЖД" по подведению 14 километров железнодорожный путей к особой экономической зоне "Тольятти".

По сути, этот проект открывает путь для создания в ОЭЗ крупного производственно-логистического центра автомобильной стали ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". По мнению руководства предприятия, реализация проекта в Тольятти станет важнейшим шагом в развитии взаимоотношений между металлургами и АВТОВАЗом, а также для развития логистической цепи в Приволжском федеральном округе.

Но самым масштабным проектом сегодня в сфере развития логистики региона, несомненно, является строительство моста в районе села Климовка, который станет частью транспортно-логистического коридора Европа-Западный Китай.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в ближайшее время перечень инвесторов обещает заметно расшириться, уже ведутся переговоры с десятком компаний, которые готовы разместить логистические центры на территории региона.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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