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08.10.2019 22:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За 5 лет капремонт улучшил условия проживания 240 000 оренбуржцев

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье уже пять лет капитальный ремонт проводится за счет взносов собственников. Благодаря проведенным работам, за это время жилищные условия улучшили 240 000 человек.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Как сообщили в правительстве области, платить взносы на капитальный ремонт оренбуржцы начали в октябре 2014 года. И в первые же месяцы реализации региональной программы Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области приступил к капремонту многоквартирных домов.

В дальнейшем объемы капитального ремонта ежегодно росли. За этот период было проведено более 4000 видов работ. В результате условия проживания улучшили 240 тысяч оренбуржцев.

Кроме того, в рамках программы по ускоренной замене лифтов установлено 828 единиц нового оборудования.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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