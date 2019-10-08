За 5 лет капремонт улучшил условия проживания 240 000 оренбуржцев

В Оренбуржье уже пять лет капитальный ремонт проводится за счет взносов собственников. Благодаря проведенным работам, за это время жилищные условия улучшили 240 000 человек.

Как сообщили в правительстве области, платить взносы на капитальный ремонт оренбуржцы начали в октябре 2014 года. И в первые же месяцы реализации региональной программы Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области приступил к капремонту многоквартирных домов.

В дальнейшем объемы капитального ремонта ежегодно росли. За этот период было проведено более 4000 видов работ. В результате условия проживания улучшили 240 тысяч оренбуржцев.

Кроме того, в рамках программы по ускоренной замене лифтов установлено 828 единиц нового оборудования.