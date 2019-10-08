К поискам пропавшего в тувинской тайге подростка подключились военные

Военнослужащие Центрального военного округа, мотострелковое соединение которого дислоцируется на территории Тувы, подключились к поискам пропавшего в тайге 17-летнего юноши.

"Республиканские власти обратились к командованию воинской части за помощью. Поисковая операция ведется в Тоджинском районе. В ней задействованы 30 человек личного состава, знакомых с местностью, сотрудники МЧС и полиции, местные жители", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

По информации регионального МВД, подросток, уроженец села Тоора-Хем, второго октября сошел с паромной переправы через реку Бий-Хем и до настоящего времени не вернулся. Сообщение об его исчезновении поступило в правоохранительные органы третьего числа.

По версии следствия, в день пропажи около трех часов дня юноша пошел от переправы в сторону села Тоора-Хем пешком.

Следователи допросили его родителей, студентов и преподавателей техникума, где учится парень, его друзей и знакомых. Для того, чтобы задействовать все возможности для поиска молодого человека, возбуждено уголовное дело по "убийство".