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08.10.2019 10:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае тренера уволили за поездки с воспитанниками на турниры

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Республике Алтай жители села Талда Усть-Коксинского района в соцсетях опубликовали обращение к руководству региона с просьбой восстановить работу спортивной секции по самбо.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам сельчан, тренера по самбо уволили за то, что он возил на личном автомобиле детей на соревнования в другие районы республики.

В правительстве Республики Алтай подтвердили, что договор с тренером Амаду Аратиным в Талде не был продлен из-за нарушения правил перевозки детей. Сегодня Амаду Аратин трудится по основному месту работы - учителем физкультуры в школе села Сугаш. А спортивная секция по самбо в Талдинской средней школе фактически прекратила работу из-за отсутствия тренера.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
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Жители села обратились к главе региона с просьбой о помощи. Люди пишут, что это была единственная спортивная секция в селе и детям теперь негде заниматься. "Тренер ездил из соседнего села на своей машине за свой счет за мизерную зарплату, и дети к нему тянулись. А его уволили", - сетуют талдинцы.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, комментируя ситуацию, назвал решение администрации школы несправедливым. "К этому вопросу следовало подойти более внимательно: побеседовать с тренером, вместе решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования", - отметил он.

После того как ситуация с тренером получила широкий общественный резонанс, министерству образования региона и администрации Усть-Коксинского района поручили изучить этот вопрос и принять объективное решение, при необходимости - выделить дополнительные средства, чтобы обеспечить работу секции.

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Ко мне обратились жители села Талда Усть-Коксинского района, где с тренером по самбо Амаду Аратиным прекратили договор за то, что он вывозил детей на соревнования на личном автомобиле. Я сам с детства занимаюсь спортом, и прекрасно знаю как важна тренерская подготовка и поддержка, поэтому лично разобрался в ситуации с несправедливым решением администрации школы по отношению к молодому тренеру. Сегодня Амаду продолжает трудиться по своему основному месту работы — учителем физкультуры в школе села Сугаш, однако дополнительный договор за тренерскую работу в Талде ему действительно не продлили еще в мае этого года. Считаю, что к этому вопросу следовало подойти более внимательно: побеседовать с тренером, вместе решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования. Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьёзные перспективы развития. Безопасность детей — тема первостепенной важности. Люди бывают разные, и когда речь идет о том, что кто-то возит детей на своей машине за свой счет, нужно проверять, как человек это делает. Была ли обеспечена должная безопасность при транспортировке, были ли уведомлены все родители, были ли соблюдены права детей. Не все люди действуют ответственно, поэтому всегда лучше проверить. Но, конечно, если человек действительно способен тренировать детей и искренне болеет за это, нужно обеспечить ему условия для работы. Поручил министерству образования республики, администрации района внимательно вникнуть в этот вопрос, выслушать все стороны, принять объективное решение, и, если нужно, выделить дополнительные средства. Обязательно проинформирую вас о принятом решении.

Публикация от Олег Хорохордин (@khorokhordin.official)

Общество Образование Спорт Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай
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