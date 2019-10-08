На Алтае тренера уволили за поездки с воспитанниками на турниры

В Республике Алтай жители села Талда Усть-Коксинского района в соцсетях опубликовали обращение к руководству региона с просьбой восстановить работу спортивной секции по самбо.

По словам сельчан, тренера по самбо уволили за то, что он возил на личном автомобиле детей на соревнования в другие районы республики.

В правительстве Республики Алтай подтвердили, что договор с тренером Амаду Аратиным в Талде не был продлен из-за нарушения правил перевозки детей. Сегодня Амаду Аратин трудится по основному месту работы - учителем физкультуры в школе села Сугаш. А спортивная секция по самбо в Талдинской средней школе фактически прекратила работу из-за отсутствия тренера.

Жители села обратились к главе региона с просьбой о помощи. Люди пишут, что это была единственная спортивная секция в селе и детям теперь негде заниматься. "Тренер ездил из соседнего села на своей машине за свой счет за мизерную зарплату, и дети к нему тянулись. А его уволили", - сетуют талдинцы.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, комментируя ситуацию, назвал решение администрации школы несправедливым. "К этому вопросу следовало подойти более внимательно: побеседовать с тренером, вместе решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования", - отметил он.

После того как ситуация с тренером получила широкий общественный резонанс, министерству образования региона и администрации Усть-Коксинского района поручили изучить этот вопрос и принять объективное решение, при необходимости - выделить дополнительные средства, чтобы обеспечить работу секции.