Под Омском первоклассника госпитализировали с отравлением алкоголем

Омская полиция начала проверку по факту госпитализации школьника с алкогольным отравлением в Таврическом районе.

Проезжавшие по селу Прииртышское судебные приставы обратили внимание на ребенка, который шел по улице нетрезвой походкой. Приставы остановились и вызвали скорую помощь. Семилетнего мальчика, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали.

По предварительным данным, первоклассник нашел на сельском стадионе бутылку со сладкой жидкостью красного цвета, сделал из нее несколько глотков, после чего ему стало плохо.

- Мать мальчика состоит на профилактическом учете в ОВД как неблагополучный родитель, занимается воспитанием еще четырех несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 17 лет, - сообщает УМВД России по Омской области.

Сельчанку привлекли к административной ответственности. Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.