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08.10.2019 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые СФУ нашли способ сократить постоперационные осложнения на сердце

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Ученые Сибирского федерального университета (Красноярск) завершили исследования того, как взаимодействуют полимеры и кровь человека. Эта работа имеет важное значение для медицины, в частности, для сердечно-сосудистой хирургии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полимеры - это материал, из которого делаются сердечные стенты. От того, насколько хорошо они приживаются, зависит дальнейшее состояние пациента.

Изыскания СФУ позволят медицине продвинуться в плане изучения этого явления. Как пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова, во всем мире растет число случаев атеросклероза. Самый высокий риск заболевания приходится на мужчин 40-60 лет.

Фото: iStock
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Сейчас во всем мире растут случаи атеросклероза, при котором часто производится стентирование. То есть в пораженные сосуды вводятся специальные каркасы, которые расширяясь, увеличивают просвет сосуда, и улучшают кровоснабжение.

Но нередко происходит аллергическая реакция клеток крови. В этом случае стент будет отторгнут организмом и зарастет клеточным массивом, что поставит жизнь пациента под угрозу. Кроме того, при введении в организм инородного тела в зону проникновения устремляются тромбоциты и, склеиваясь друг с другом, образуют тромбы, что может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Специалисты СФУ недавно впервые провели "тест на совместимость" четырех видов биополимеров, различных по химическому составу. По результатам исследования ученые пришли к следующему выводу: чобы избежать послеоперационных осложнений, необходимы стенты с низкоаллергенным покрытием. Например, в виде пленки из полимеров класса полигидроксиалканоатов.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Сибирский федеральный университет
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