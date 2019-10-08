В Туве из-за лопнувшего колеса перевернулся автобус с пассажирами

В Туве перевернулся пассажирский автобус, ехавший из Бай-Тайги в Кызыл. В результате ДТП несколько человек с тяжелыми травмами оказались в больнице.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, перевозчик не имел специальной лицензии.

"66-летний водитель из-за разгерметизации заднего колеса не справился с управлением автомашины и совершил опрокидывание. С места происшествия в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены 12 пассажиров", - рассказали в полиции.

Обстоятельства уточнил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-оол. По его информации, шесть человек отпущены под амбулаторное наблюдение. Восемь - в больнице, из них трое в тяжелом состоянии с различными переломами. "Мой заместитель, который курирует вопросы правопорядка и безопасности, займется предупредительными мерами. Нет лицензии - не подводи пассажиров!", - написал глава республики.