Новости

В Череповце мужчина погиб при взрыве банкомата 09:25
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России 09:19
В Приморье двух "свидетелей Иеговы" отпустили под домашний арест 09:11
Под Белгородом задержан водитель, сбивший мать с двумя детьми 09:11
Житель Тулуна переводил деньги лжесотрудникам банка, пока не сел телефон 09:10
В Екатеринбурге пятилетний мальчик упал в канализационный люк 09:07
В России могут появиться умные лежачие полицейские 09:03
МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе 09:00
В Туве из-за лопнувшего колеса перевернулся автобус с пассажирами 08:58
На Алтае прокуратура отменила "звонок для учителя" 08:57
В России может прекратиться производство крафтового пива 08:53
В Братске посетители кафе подхватили кишечную инфекцию 08:49
Видео: экскаваторщик спас корову из грязевого оползня 08:48
У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга 08:38
Тарасенко провел 500-й матч в НХЛ 08:36
В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру 08:36
Боец ММА скончался после турнира в Грозном 07:57
Пловчиха Юлия Ефимова показала своего возлюбленного 07:40
Более 70 тысяч человек получили тепловые удары в Японии 07:33
Кардиологи рассказали, как желудок предупреждает о сердечном приступе 07:23
Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов 07:00
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней 06:54
Гонконг за неделю протестов потерял 350 миллионов долларов 06:52
ЦСКА уступил "Зениту" в домашнем матче 06:00
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу 05:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гость "РГ" - директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
08.10.2019 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Тулуна переводил деньги лжесотрудникам банка, пока не сел телефон

Текст: Алексей Бондарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тулуне области мошенники похитили у местного жителя 75 тысяч рублей, представившись сотрудниками банка.

Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области, ущерб мог бы быть больше, но у жертвы преступников разрядился мобильный. Мужчина несколько раз перевел неизвестным по 15 тысяч рублей. Сделать ему это предложили для того, чтобы якобы перевести деньги на безопасный счет.

СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков

"Мужчина отправился в ближайшее отделение банка и, консультируясь с лжесотрудником банка по телефону, снимал со своей карты деньги. Затем у него разрядился телефон, из-за чего разговор прервался. Только вернувшись домой заявитель осознал, что разговаривал с мошенниками", - уточнили в МВД.

Сейчас по данному факту начата проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Поздравление Владимиру Путину появилось в небе над Голливудом
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Конгрессмен осудил желание США разорвать Договор по открытому небу
Чучело Греты Тунберг с веревкой на шее нашли под мостом в Риме
Врач перечислил внешние признаки появления рака