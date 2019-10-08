Житель Тулуна переводил деньги лжесотрудникам банка, пока не сел телефон

В Тулуне области мошенники похитили у местного жителя 75 тысяч рублей, представившись сотрудниками банка.

Как сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области, ущерб мог бы быть больше, но у жертвы преступников разрядился мобильный. Мужчина несколько раз перевел неизвестным по 15 тысяч рублей. Сделать ему это предложили для того, чтобы якобы перевести деньги на безопасный счет.

"Мужчина отправился в ближайшее отделение банка и, консультируясь с лжесотрудником банка по телефону, снимал со своей карты деньги. Затем у него разрядился телефон, из-за чего разговор прервался. Только вернувшись домой заявитель осознал, что разговаривал с мошенниками", - уточнили в МВД.

Сейчас по данному факту начата проверка.