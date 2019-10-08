Боец ММА скончался после турнира в Грозном

Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после участия в турнире в Грозном.

Четвертого октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat 100.

В одном из поединков встречались Бекзод Нурматов из Узбекистана и россиянин Беслан Исаев. Поединок продлился все три раунда, после чего судьи отдали победу российскому бойцу.

Как сообщили ТАСС родственники Нурматова, в ночь на понедельник спортсмен умер. "Был инсульт. Он впал в кому после боя", - сообщили родственники. Тело Нурматова будет доставлено на родину, где он и будет похоронен.