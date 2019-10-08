На базе Северо-Кавказского образовательного молодежного форума "Машук" в Пятигорске появится круглогодичный одноименный центр. Стоимость его создания оценивают в 2,2 миллиарда рублей.

"Здесь самые активные парни и девушки будут получать и повышать свое образование", - сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров. Согласно данным, размещенным на официальном интернет-портале проектов нормативных актов, из федеральной казны на этот проект в 2020 году планируется выделить 250 миллионов рублей, в 2021-м - 340 миллионов, а в 2022-м - 180.

"Машук" - это социально-образовательный проект поддержки активной молодежи, работающей в таких направлениях, как инновации, культура, добровольчество и пропаганда здорового образа жизни. Появился он в 2010 году, и мероприятие ежегодно проводится летом у подножья одноименной горы на Комсомольской поляне. До 2018 года состоял из двух смен, в этом добавилась третья.

Идея сделать "Машук" круглогодичным возникла несколько лет назад. В нынешнем году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. В документе прописаны и главные требования - центр должен одновременно принимать не менее 300 человек. Склон горы Машук оборудуют необходимой для проживания и проведения мероприятий инфраструктурой международного уровня. Открыться центр должен не позже 30 декабря 2024 года.

- Ставропольский край уже активно занимается проектированием, затем вся документация пройдет экспертизу, со следующего года начнется строительство на Машуке, - отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Роман Камаев.

Круглогодичный центр обустроят на базе детского лагеря "Радуга", который пустует уже несколько десятилетий. Его полностью реконструируют.

Однако остается открытым вопрос, как проводить масштабную стройку у подножия горы, если эта территория относится к первой горно-санитарной зоне. Согласно федеральному закону N 26 "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", здесь "запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий".

Экологи и общественники опасаются, как бы не повторилась ситуация с горой Горячей - отрогом Машука. Там в мае нынешнего года стремление облагородить курортную зону обернулось варварским уничтожением травертина - горной породы, где формируются источники минеральной воды, которые наполняют бюветы санаториев. А в январе в пятигорском парке "Цветник" начали рыть котлован под выставочный центр. В результате также были нарушены геологические слои, и минеральная вода стала просачиваться в подвал исторического здания краеведческого музея.

- Это сейсмически активное место. Здесь от озера Провал тянется геологический разлом. Слой травертина очень тонкий, а в некоторых местах сняли больше двух метров грунта и породы. Теперь есть риск потерять главный курортный ресурс, - считает научный сотрудник Пятигорского краеведческого музея Михаил Семендяев.

Ученые предостерегают: такая же ситуация может возникнуть и при строительстве в лагере "Радуга". Однако региональные власти уверены: если в советское время здесь решили возвести такой объект, значит, ничто не мешает сделать аналогичный сейчас.

- Когда-то в Советском Союзе для детей построили хороший лагерь "Радуга". А сегодня мы себя ограничиваем и не можем привести его в порядок, - считает Владимир Владимиров.Он заверил, что главные решения, связанные с благоустройством "Машука", будут принимать на публичных слушания и без одобрения граждан работы не начнутся. А все запланированные будут проводить при строгом контроле со стороны экологов и геологов.

Прямая речь

Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи:

- Молодые люди хотят реализовываться. Создание максимального количества возможностей для них - задача нашего ведомства. Всего в отрасли работает около 70 тысяч человек. Но в некоторых регионах один специалист занимается не только молодежной политикой, но и другими направлениями. Нам предстоит пройти большой путь в стандартизации подходов при подготовке кадров в области государственной молодежной политики. Новые инструменты появились в федеральном проекте "Социальная активность" (входит в нацпроект "Образование"), он включает строительство круглогодичных площадок "Таврида", "Сенеж" и "Машук".