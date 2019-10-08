Ингушские рыболовы выпустили в пруды республики девять тысяч рыб

В Ингушетии общество любителей охоты и рыбалки выпустило в местные пруды девять тысяч особей различных видов рыб.

Средства на из закупку собрали местные рыболовы под эгидой общественной организации минувшим летом. Получилась сумма в 35 тысяч рублей. Примерно столько же выделило на эти цели региональное министерство природных ресурсов и экологии.

- На эти деньги мы приобрели рыбу - толстолобика, белого амура, зеркального карпа и сазана и выпустили три тысячи особей в пруды в Сунже и Карабулаке, еще шесть тысяч попало в Малгобекский пруд, который, кстати, самый крупный в республике, - рассказал руководитель НКО "Клуб любителей охоты и рыбалки" Ингушетии Умар Даурбеков.

По словам опытного рыбака, были закуплены не мальки, а взрослая рыба, которой легче выжить в водоемах.

- Рыбешки размером с ладонь, потому что, к примеру, в Малгобекском пруду обитают хищники, которые могут съесть мальков, тот же окунь. Но взрослым нехищным собратьям он навредить не сможет, - продолжает Даурбеков.

По прогнозам специалистов, выпущенные особи смогут вырасти даже до 20 и более килограмм.

- Важно, чтобы жители республики пока не ловили рыбу в этих трех прудах, а то наш труд будет бесполезным. Пусть сначала она вырастит и увеличит свою популяцию, - говорит руководитель ингушского клуба рыболовов.

В планах общественной организации - найти средства на закупку еще рыбы для запуска в водоемы. Ведь это не только будущий улов, но главное - улучшение состояния прудов, а, значит, и в целом экологии в Ингушетии.