Ингушские рыболовы выпустили в пруды республики девять тысяч рыб

Новости

GAC везет в Россию старую версию внедорожника GS8 18:00
В Британии найдена сокровищница с руническими текстами 17:59
Как выглядит газон "Лужников", где Россия встретится с Шотландией. Там почти год не играли в футбол (фото) 17:51
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь 17:46
Два метеорных дождя увидят москвичи в октябре 17:45
Сатурн превзошел Юпитер по количеству лун 17:43
На Урале полицейских амнистировали за аферу с крупной партией алкоголя 17:30
На острове Хонсю найден крупнейший дом VIII века 17:28
В Ленинградской области в аварии погибли три человека 17:25
Футболист Павел Мамаев рассказал об обустройстве в Ростове 17:22
Аксенов увидел пользу в словах спецпредставителя ОБСЕ о Крыме 17:08
"Яндекс" увеличит парк беспилотников до 100 единиц в 2019 году 17:07
Кто заплатит за ремонт автомобиля из-за плохой дороги 17:00
На руководство колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, завели дело 16:58
Curiosity обнаружил древний оазис на Марсе 16:44
В Мадриде открыли охоту на шумных попугаев 16:43
Шараповой были готовы дать wild card на "ВТБ Кубок Кремля" 16:39
В МГУ открыли памятные доски с именами святых 16:36
Видео: как прошел фестиваль Comic Con Russia 16:35
Астрофизики рассказали о "наихудшем сценарии" для Земли 16:31
Жительница Прикамья признана виновной в истязании малолетней дочери 16:23
Бастрыкин возбудил дело против судьи Анапского райсуда Стародубцева 16:14
На минском форуме поддержали инициативу декларации о нераспространении РСМД 16:14
В Испании предложили запретить парковать самокаты на тротуарах 16:13
Певец Марчелло Джордани умер от сердечного приступа 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
ВС разъяснил, как получить деньги за неработающую бытовую технику
08.10.2019 17:19
Проект: В регионах

Ингушские рыболовы выпустили в пруды республики девять тысяч рыб

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии общество любителей охоты и рыбалки выпустило в местные пруды девять тысяч особей различных видов рыб.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Средства на из закупку собрали местные рыболовы под эгидой общественной организации минувшим летом. Получилась сумма в 35 тысяч рублей. Примерно столько же выделило на эти цели региональное министерство природных ресурсов и экологии.

- На эти деньги мы приобрели рыбу - толстолобика, белого амура, зеркального карпа и сазана и выпустили три тысячи особей в пруды в Сунже и Карабулаке, еще шесть тысяч попало в Малгобекский пруд, который, кстати, самый крупный в республике, - рассказал руководитель НКО "Клуб любителей охоты и рыбалки" Ингушетии Умар Даурбеков.

По словам опытного рыбака, были закуплены не мальки, а взрослая рыба, которой легче выжить в водоемах.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
На реконструкцию пруда в Назрани направят 150 млн рублей

- Рыбешки размером с ладонь, потому что, к примеру, в Малгобекском пруду обитают хищники, которые могут съесть мальков, тот же окунь. Но взрослым нехищным собратьям он навредить не сможет, - продолжает Даурбеков.

По прогнозам специалистов, выпущенные особи смогут вырасти даже до 20 и более килограмм.

- Важно, чтобы жители республики пока не ловили рыбу в этих трех прудах, а то наш труд будет бесполезным. Пусть сначала она вырастит и увеличит свою популяцию, - говорит руководитель ингушского клуба рыболовов.

В планах общественной организации - найти средства на закупку еще рыбы для запуска в водоемы. Ведь это не только будущий улов, но главное - улучшение состояния прудов, а, значит, и в целом экологии в Ингушетии.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Депутат Юмашева прокомментировала свой допрос спецслужбами США
Новак: Цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной
В ОБСЕ напомнили об исторической принадлежности Крыма России
СК передал в прокуратуру дело главы центра, где умер Дмитрий Марьянов
Китай выразил США протест в связи с санкциями